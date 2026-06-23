陳茂波訪大連 出席論壇參觀高新技術產業園區 促兩地金融與創科合作

財政司司長陳茂波今日（23日）展開大連的訪問行程。他上午出席世界經濟論壇2026年新領軍者年會（夏季達沃斯論壇）的相關活動，包括中國超大城市高層對話環節，與內地城市領導、企業代表及國際商界領袖，就中國超大城市及區域在新一輪高水平對外開放中的角色，以及就如何推動跨境合作與產業鏈協同發展交流意見。

陳茂波在發言時表示，未來城市競爭將以創新科技為核心，城市需透過「城市群」模式加強協同發展、優勢互補。他指出，香港在國際金融和貿易中心的基礎上，積極推動創科成為經濟發展的主要引擎之一，透過加快北部都會區建設，加強與粵港澳大灣區兄弟城市的聯動，結合科研、成果轉化和先進製造，促進科技創新與產業創新深度融合。特區政府亦持續豐富包括大宗商品、黃金交易、數字資產在內的金融產品，並善用香港航運、空運網絡和規則對接國際的優勢，扮演跨國供應鏈管理中心的角色，在全球供應鏈重塑下支援內地企業出海布局。他又指出，香港銳意吸引高端人才匯聚，自2022年底優化人才入境計劃以來，已有約30萬人來港發展，以人才力量，為本港發展注入更大動能。

他上午也與世界經濟論壇總裁兼首席執行官阿洛伊．茨溫吉會面；亦分別與北京市副市長孫碩和上海市副市長長廬山會面，討論加強京港與滬港交流與合作。陳茂波中午亦出席了世界經濟領袖非正式會議午餐會。

下午，陳茂波帶同香港代表團成員參訪大連高新技術產業園區，並與兩地的創科企業代表進行圓桌交流。他表示，遼寧在「十五五」時期把建設以先進製造業為骨幹的現代化產業體系列為重要任務，大連亦致力建設具有全國影響力的區域科創中心；香港則在國家「十五五」規劃下獲支持鞏固提升國際金融、貿易及航運中心地位，並建設國際創科中心，彼此發展重點方向高度一致、合作空間廣闊。

陳茂波指出，連港在科創發展路徑上高度契合、互補性強。香港在「一國兩制」下具備獨特制度優勢，金融市場多層次、專業服務國際化程度高；此外，創科生態亦日益豐富，例如香港科學園和數碼港匯聚大量科技企業和研發機構，為初創企業提供從孵化到成長的全方位支持，多家海內外龍頭企業亦紛紛選擇香港作為研發和國際化基地；河套合作區亦透過促進人流、資金流、物流及數據流的便捷流動，為人工智能、生物科技等領域發展創造更有利的發展條件。特區政府亦透過建立耐心資本生態，通過香港投資管理有限公司，帶動國際長期資本一起投小、投早、投長期、投硬科技，陪伴企業穿越周期。

陳茂波表示，香港不僅是「超級聯繫人」和「超級增值人」，更可充當内地企業走向國際市場的「轉換器」，對接國際的最佳標準。期望連港兩地金融機構、創科園區、資本和企業加強對接合作，建立交流機制，共同把握新一輪創科發展帶來的重大機遇。

晚上，陳茂波與代表團一行出席大連市委常委兼統戰部部長徐廣湘的宴請。

陳茂波明日（24日）會繼續在大連的訪問行程，包括出席夏季達沃斯論壇的開幕式。