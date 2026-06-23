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特首李家超與赴閩實習港青會面 勉勵吸收經驗為兩地發展出力

政情
更新時間：19:13 2026-06-23 HKT
發佈時間：19:13 2026-06-23 HKT

為推動香港青年認識國家並融入國家發展大局，特首李家超今日( 23日 )聯同團隊從福州乘坐高鐵前往南平市，到訪武夷學院與一眾參與赴閩實習計劃的香港青年會面交流。李家超鼓勵本港青年多學習及吸收經驗，為日後推動兩地發展多出一分力。

政府每年均為香港青年推出多個赴內地實習計劃，提供到內地不同機構實習的機會。本年度的重點項目之一為「武夷山生物多樣性保育青年實習計劃」，該計劃由香港海洋公園、武夷山國家公園管理局及武夷學院合辦，亦是多年前「閩港合作會議」第三次會議達成的合作成果之一。此次共有16名來自本港多間大學的青年參與計劃，他們將到武夷學院展開為期三個星期的實習，分別擔任生態調查員、茶品研究員及藥用植物研究員等崗位。

行政長官李家超繼續福建訪問行程。圖示李家超（前排右）到訪武夷學院，與在當地參加「武夷山生物多樣性保育青年實習計劃」的香港青年交流。
行政長官李家超繼續福建訪問行程。圖示李家超（前排右）到訪武夷學院，與在當地參加「武夷山生物多樣性保育青年實習計劃」的香港青年交流。
行政長官李家超繼續福建訪問行程。圖示李家超（前排左四）到訪武夷學院，與在當地參加「武夷山生物多樣性保育青年實習計劃」的香港青年交流。
行政長官李家超繼續福建訪問行程。圖示李家超（前排左四）到訪武夷學院，與在當地參加「武夷山生物多樣性保育青年實習計劃」的香港青年交流。
行政長官李家超繼續福建訪問行程。圖示李家超（左四）到訪武夷學院，與在當地參加「武夷山生物多樣性保育青年實習計劃」的香港青年交流。
行政長官李家超繼續福建訪問行程。圖示李家超（左四）到訪武夷學院，與在當地參加「武夷山生物多樣性保育青年實習計劃」的香港青年交流。

李家超在武夷學院與參與實習計劃的學生見面，深入了解他們對實習的期望。他表示，十分高興聽到青年們對實習崗位和內容充滿熱情與興趣，並期待他們透過接受生物多樣性和環境保育方面的專業培訓，進一步提升對大自然的保護意識。此外，李家超在行程中亦與在武夷學院就讀本科課程的香港學生進行交流。他欣喜得知港生們均十分適應及喜歡在內地的學習氛圍與生活。

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