李家超夜訪福州「三坊七巷」　親身體驗明清古建風貌與古蹟保育實況

行政長官李家超和特區政府代表團日前出訪福建出席在福州舉辦的閩港合作會議第五次會議。李家超昨天(22日)晚上，與團隊到訪福州的歷史文化街區「三坊七巷」，親身體驗這座被譽為「里坊制度活化石」的歷史文化推廣工作，近距離感受明清古建築群的獨特風貌，並深入了解當地的古蹟保育現況。

李家超昨天(22日)晚上，與團隊到訪福州的歷史文化街區「三坊七巷」。李家超FB圖片

他們親身體驗這座被譽為「里坊制度活化石」的歷史文化推廣工作。李家超FB圖片

他們亦深入了解當地的古蹟保育現況。李家超FB圖片

期間，李家超和團隊到訪了福建省非物質文化遺產博覽苑。適逢本月為「香港非遺月」，他們與當地官員進行了深入交流，互相分享閩港兩地在非遺保育、活化推廣，以及與旅遊產業融合發展方面的寶貴經驗。此外，代表團亦走進當地一間擁有超過100年歷史的老店，了解商戶如何以傳統小食作為切入點，推廣文化旅遊發展。

李家超又指，在昨天舉行的「閩港合作會議」第五次會議上，閩港雙方已達成拓展文化旅遊交流合作方面的協議。未來，兩地將積極開展文化藝術交流，並共建「一程多站」的聯遊模式。期待兩地能透過便捷的飛機航班和高鐵網絡，共同吸引更多遊客到訪，以激活文旅資源的活力；同時推動業界推出更多聯遊產品，進一步提升兩地旅遊業的整體發展。