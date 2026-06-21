陳茂波周一率代表團訪大連和西安 成員包括引進辦、科技園、港深創科園高層等

財政司司長陳茂波明日（22日）下午將會啓程訪問大連和西安。陳茂波將率領一個30多人的代表團，出席由世界經濟論壇於6月23日至25日在大連舉辦的2026年新領軍者年會（又稱夏季達沃斯論壇）。代表團成員包括引進重點企業辦公室、投資推廣署、香港投資管理有限公司、香港科技園公司、數碼港、港深創新及科技園的高層管理人員，以及它們培育或從海外引進來，從事人工智能、生物醫藥科技、新能源科技，以及先進製造等多個領域的創科企業負責人。香港交易所等機構也會派員參加年會。

陳茂波將與中央部委、遼寧省和大連市領導 政商領袖會面

出席年會期間，陳茂波會參加多場主題會議，並發表演講和參與討論。代表團一行也會出席多場商務交流和企業對接活動。在大連期間，陳茂波會與相關中央部委、遼寧省和大連市領導，以及各地的政商領袖會面。

新領軍者年會（又稱夏季達沃斯論壇）將於6月23至25日在大連舉辦。

新領軍者年會匯聚來自政府、商界、智庫和學術界的領袖，以及國際組織的代表。今年年會以「規模化創新」為主題，共有來自90多個國家和地區的1 700多名嘉賓，圍繞全球貿易和產業格局變化、中國經濟發展、技術產出與經濟效益、普惠增長、能源與氣候轉型等議題聚焦討論，為世界經濟復蘇與增長貢獻智慧。

新領軍者年會匯聚來自政府、商界、智庫和學術界的領袖，以及國際組織的代表，今年年會以「規模化創新」為主題。

陳茂波於6月25日到27日期間，將會轉抵西安市訪問。在西安期間，他將拜會陝西省和西安市領導，並到訪當地大學發表演講，介紹香港的最新發展；在國家「十五五」規劃中發揮的功能，特別是在金融、貿易、航運和創科中心，以及高端人才集聚高地的發展和規劃，和自身高質量發展帶來的新機遇。他也會出席於6月27日舉行、由中國宇航學會及商業航天創新聯合體舉辦的首屆西部商業航天大會，並在會上致辭。

在西安期間，陳茂波也會與創科企業代表舉行座談會，並參訪多家科創企業。引進辦、港投公司、香港交易所的高層管理人員將會參與西安的行程，招商引資。陳茂波將於6月27日晚上返抵本港。在他離港期間，財政司副司長黃偉綸將署任財政司司長。

