李家超專訪︱點評三類「破除利益藩籬」工作：改革必有阻力 網約車政策克服眾多挑戰

行政長官李家超接受《星島》專訪時表明，圍標者損害香港市民利益，是「既得利益者」的一部分，必須打擊。事實上，國家主席習近平2022年向特區政府提出「四點希望」，包括「破除利益固化藩籬」，穩健推動改革。李家超上任4年，他提到利益藩籬涉及不同領域，元素不一，並點評曾處理三類利益藩籬，強調特區政府對一些老大難民生問題不會避難，即使有挑戰性、難度高，都已展開工作。

網約車爭議可「動態解決」：先處理八、九成問題

民生頑疾之一是傳統的士業與網約車之爭，本屆政府推動網約車規管立法，初步擬發1萬個牌照。李家超形容，網約車過去10多年面對法律真空，市民乘網約車，連合法與否都不知道，明顯不理想，又指世界各地皆有規管，香港卻沒有，今屆政府「扚起心肝」落手處理，期望建立健康安全的網約車生態。他形容當中克服的挑戰、困難非常多。

李家超指，政府態度一向是務實、分階段處理問題：「如果可以解決到八、九成問題，當然要先解決。先有法律制度，有定額的（網約）車數目。當然這是第一階段，如有改善空間、實際運作後還可以優化，餘下的問題就第二階段再『動態解決』。」

本屆政府着手處理「利益藩籬」，其中的士與網約車之爭是長期的民生頑疾。資料圖片

政治亦有「利益藩籬」：有人過去擁有權力 旨在破壞

土地房屋問題向來是本港深層次問題，李家超指「既得利益」亦眾多，例如劣質劏房，受害者是一眾住客，但社會上有部分業主知道住屋需求大，於是有一種「條件唔好，但你都要去承受」的心態，更在價格上剝削，更出現「一劏八、一劏十」等情況，賺取龐大租金收入。政府推動的簡樸房政策，正是為了取締劣質劏房，讓基層改善居住環境。

李家超指，「改革」就是透過政策、法律，改變整個制度的運作規則，把利益再分配，過程中總會有人利益受損或「賺少咗」，一定會引來反對聲音，出現阻力。他指商業社會當然會以逐利為原則，但政府責任是以公共利益為優先，個人利益與公眾利益有時未必一致，但政府有必須做的事。

他又提到，政治層面也存在利益藩籬，舉例政府就《基本法》第23條立法，過去部分人有政治利益，舊制度下「權在佢手上」，部分人更可能出於破壞意圖，「因為我要改革，他就沒有了（本身的）政治利益。」

記者：陳嘉洛、林劍、黃子龍

攝影：伍明輝、劉駿軒