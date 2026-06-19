李家超專訪｜優化公務員評核改變「做好人」因素 如實反映表現 寄語愛國者提升素質

提出「以結果為目標」施政理念的特首李家超上任快4年，他接受《星島》專訪稱讚公務員整體表現優秀，例如本屆引入「全政府動員」機制，公務員參與啟德體育園開幕壓力測試、應對極端天氣等，「無一個有異議，因為他都是為了服務社會」。不過近日公務員劃一加薪2%、優化評核引起工會不滿，李家超強調今次是「加人工」，同意僱員要有合理工資，但政府決定時要考慮六大因素。

公務員加薪2%工會不滿 李家超：要考慮財政、經濟挑戰等

李家超指，本屆政府解決不少老大難問題，例如「三隧分流」可更好管理流量，令市民感受到結果，「我經常講，如果一間工廠運作得好，但產品無人買，都係無意思。」

談及公務員加薪幅度引起爭議，李家超指，某些人只重視一兩個因素可以理解，但本港社會透明，並非住在孤島，政府要考慮包括財政狀況、經濟挑戰風險等不同因素，冀各方理性討論。

至於公務員評核制度優化計劃，實施「指導性評級分布」，有工會擔心損害士氣。李家超指大部分公務員表現優秀，亦有些未必，任何組織皆有此情況。他比喻說，一班同學有人考第一，也有人成績相對遜色，正確分析誰是否優秀屬正常合理做法，「無人可以說這是不公平，你可以努力些。」

李家超專訪｜優化公務員評核冀反映事實 機制有彈性

李家超又指，今次改革旨在改變過往評核的「人性」因素，「日日見到面，感情上唔希望俾人感覺唔係好人」，優化評核是希望反映事實，做到公平公正。他強調機制有彈性，例如某部門有獨特性，評級比例可討論；被評核者亦可反映自己意見，紀錄在案。

另外談及行政立法關係，有議員反映個別官員措辭強硬，或構成政治壓力，不利良性互動。李家超表示，「愛國者治港」有很高的要求，並非一般評論員和意見者，「因為他有權，所以所有愛國者都要提升自己素質」。

李家超指，每一名治港者都要提升大局觀。

他強調每一名治港者，不論是政府或議員，甚至某領域有影響力人士，應了解問題涉及的不同關係、提升大局觀，「如果我做政策只顧宏觀、不顧微觀，不對」，相反亦不理想。他強調治港者要換位思考，最重要是溝通和互相理解。

記者：陳嘉洛、林劍、黃子龍

攝影：伍明輝、劉駿軒