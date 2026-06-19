李家超專訪︱上任四周年 特首：宏福苑事件必定有系統及法律改革 圍標刑事化「絕對會考慮」

本屆政府上任快將四周年，行政長官李家超接受《星島》專訪，總結施政成果。他喜見在政治、經濟、民生上，本屆政府工作皆取得顯著進度，對未來經濟前景有信心。提到大埔宏福苑大火獨立委員會工作啟動已半年，9個月工作限期只剩三分之一，李家超指對委員會工作充滿信心，但明言「不爭朝夕」，若委員會需更多時間，可向他提出。對於有聲音建議把圍標行為刑事化，他表明「絕對會考慮」，強調最終必定有系統及法律改革。

李家超專訪｜公屋輪候時間顯著縮短、經濟正增長

李家超指，本屆政府在政治層面，歷史性完成《基本法》第23條立法工作，保障國家安全，亦理順了政治體系，「以往議會是對抗性、破壞性的，政府想做的事情很難通過」，但現在政治生態回復理性，審議效率提升，在「愛國者治港」下大家共同為香港利益出發，發揮「既配合又制衡」作用。

經濟民生方面，李家超提到，他上任之初經濟呈負增長，但情況已扭轉至去年的正增長3.5%；市民月入中位數由1.9萬元升至現時約2.3萬元；進出口按年錄得雙位數字增長等。

李家超：打擊濫用公屋有成效

李家超特別提到，公屋綜合輪候時間在他上任初期達高峰，足足6.1年，現已縮短至4.7年，政府利用簡約公屋等政策改善基層居住環境，也透過簡化「生地變熟地」程序、提升建築技術等加快建屋；同時通過加強打擊濫用公屋，收回約1萬個單位：「見到小朋友（上樓後）開心的樣子，是我們最大的鼓舞……這些冷冰冰的數字，看起來好像不多，但對於等候的人來說就很多了。」

公屋輪候時間於本屆政府上任後有明顯改善。資料圖片

宏福苑事件 李家超：按獨立委員會建議 決定改革方案

今屆政府面對最重大的困難，莫過於導致去年11月發生的大埔宏福苑世紀大火，造成168人死亡。中央港澳辦主任夏寶龍近日與政界元老茶聚時，表明支持特區政府調查事件及責任誰屬。李家超去年12月中宣布成立獨立委員會，目標是於落實運作起9個月內完成工作，委員會下周再展開聆訊。李家超指，現時委員會進度暢順，他當初向委員會提出兩個主要題目，即火災蔓延成因及相關法律責任、圍標問題如何解決。

他表示，獨立委員會考慮所有資料後，會向政府提供最全面建議，報告必定是政府的重要參考，並基於事實和整體考慮，決定最終的改革方案。他明言，必定會有法律和系統性的改革，遍及廣泛領域和程序上的優化；亦有部分改革不用等委員會完成工作，可同步進行，包括優化「招標妥」、提升消防巡查標準、工地禁煙等。

圍標刑事化？李家超持正面態度：可保障市民利益

針對圍標行為，李家超批評這些不法分子也是「既得利益者」的一部分，行為形同「將他們的利益，建立在市民的金錢、危險之上」，必須打擊。大律師公會、競爭事務委員會近期建議修例，把圍標行為刑事化，例如引入最高7年監禁刑罰，李家超表示持正面態度，指刑事化是把權力及懲罰力度加大，保障市民利益，「我絕對會考慮，而在追究責任時，刑事責任也是第一項會追究的。」

他強調仍在研究不同的法律改革，可有不同選項，須了解具體成效及整體考慮，亦必須考慮獨立委員會的報告，並與政府研究融合。近期警方和廉署起訴7人及兩間公司，他表明調查會繼續，將違法人士繩之於法。

獨立委員會提交報告「不爭朝夕」 最終建議更重要

李家超指，獨立委員會工作進度理想，對他們充滿信心，更有信心是委員會提出的建議，因為大火背後涉及一些多年累積的問題，部分是系統性、制度性或法律問題；他亦明白問題複雜，如果委員會認為需要多一些時間，亦會尊重。至於會否要求在事件一周年之前交報告，他強調「不爭朝夕」：「我關注工作報告最後的結果和改革建議，多於需要多少時間，因為那影響我們長遠的系統改革。」

記者：陳嘉洛、林劍、黃子龍

攝影：伍明輝、劉駿軒