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李家超專訪｜夏寶龍豎大拇指有啟示？李家超感謝鼓勵：不辜負信任 回應爭取連任否

政情
更新時間：06:55 2026-06-19 HKT
發佈時間：06:55 2026-06-19 HKT

本屆政府任期只餘一年，特首李家超會否連任備受關注，中央港澳辦主任夏寶龍日前來港考察給予「四個肯定」，臨別時更向李家超豎大拇指，令政界浮想聯翩。問到會否爭取連任，李家超接受《星島》專訪時表示，任何人在位首要考慮是做好自己工作，特首的使命更要做到最好，並經常反省會否有更好的方法，目前先全神貫注工作，連任與否問題「言之尚早」。

李家超：一年時間可落實很多政策

李家超指，一年時間可以落實很多政策措施，舉例去年《施政報告》提出容許狗隻進入食肆，下月便正式推行；網約車規管立法框架、成立內地企業出海專班等，亦在一年時間內推出。

李家超專訪｜感謝夏寶龍鼓勵 更認識工作任重道遠

至於餘下一年仍有哪些目標未達成，李家超指，政府的存在是為了處理問題，「永遠都有問題，今天未必解決到，要下個月或下年」，認為毋須以時間去判斷某些措施，「好的（項目）就埋頭苦幹去做。」

他感謝夏寶龍的鼓勵和「四個肯定」，「更加令我們認識工作是任重道遠，使命的重要性，更加要做好，不要辜負任何對我們有期望的人的信任和要求。」

擔任特首4年，李家超說已放棄了所有興趣，除了練氣功，「可以令我身體保持狀態」，又指特首責任重大，需以工作行先，感謝家人體諒。

記者：陳嘉洛、林劍、黃子龍
攝影：伍明輝、劉駿軒

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