夏寶龍向李家超豎大拇指惹聯想？ 譚耀宗：屬過度解讀 或僅讚賞相簿禮物

港澳辦主任夏寶龍結束兩日訪港行程，臨別前向行政長官李家超豎起大拇指，引發政界對其連任機會的聯想。全國港澳研究會顧問譚耀宗今日（18日）在電台節目表示，認為有關猜測屬於過度解讀，估計夏寶龍僅是讚賞李家超送贈的行程相簿。譚耀宗又透露，夏寶龍今次「不過夜」是為了體驗通關便利，並預告月底人大常委會將授權「一地兩檢」。

豎大拇指惹連任聯想 譚耀宗：可能讚佢禮物送得好

夏寶龍結束為期兩日的訪港考察行程。在臨別之際，夏寶龍向李家超豎起大拇指，隨即引起政界聯想，猜測這是否代表其連任的機會增加。

昨日（17日）曾在禮賓府與夏寶龍進行兩小時茶聚的譚耀宗，在電台節目中回應指，有關猜測屬於過度解讀。他直言「覺得諗多咗少少」，並估計夏寶龍當時可能只是對李家超送贈的相簿禮物表達讚賞。

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但他提及與夏寶龍茶聚期間，對方「提咗幾次」，表達對特首和特區政府工作感到滿意，指「對於五年規劃肯定佢啦，社會穩定啦，經濟恢復啦，好多時提到都肯定」，更特別指明是中央亦滿意。

譚耀宗進一步解釋，贈送禮物是慣例，表示從電視畫面中，看見李家超向夏寶龍贈送禮物，相信是有關方面過往亦曾送贈相簿。相簿內應匯集夏寶龍在港考察行程的所有相片。他形容這是最合適的禮物，能有效記錄及留念整個訪港行程，因此夏寶龍的舉動可能只是讚許「禮物送得好」。

「不過夜」體驗通關便利

對於夏寶龍此行僅訪港兩日且「不過夜」，與以往留宿的做法不同。譚耀宗透露，夏寶龍在行程第二天首站，經重建中的新皇崗口岸從深圳入境香港，並在茶聚期間主動解釋，為了親身體驗過關過程。夏寶龍指出，這正好「體現深圳住出嚟香港好方便嘅，幾分鐘過咗嚟」。譚耀宗同時預告，全國人大常委會將於6月底通過授權，由港方以「一地兩檢」模式，管轄本身屬於內地範圍的港方口岸區。

在禮賓府茶聚期間，與會的十多名政壇元老均有機會與夏寶龍互動及表達意見。譚耀宗表示，他向夏寶龍提交了自己關於香港發展「太空經濟」的研究與分析，並爭取中央支持。

他解釋，本港已有機構參與衛星等航天項目，有能力協助國家發展成「太空強國」。許多「一帶一路」沿線國家均有將衛星送上太空以獲取氣象及天文數據的需求，香港作為普通法地區，能在其中發揮獨特的融資協助角色。