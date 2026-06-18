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大棋盤｜數字教育藍圖重學生科技素養限用社媒須深思

政情
更新時間：09:06 2026-06-18 HKT
發佈時間：09:06 2026-06-18 HKT

教育局昨日公布課程發展議會編訂的《中小學數字教育發展藍圖》，重點培育兼具數字素養與人文關懷精神的人才、加強教師培訓、推動跨界別協作等。進入AI年代，其顛覆性影響已不再停留在技術層面，而是重塑人類社會各方面，其中在教育範疇促進科技轉型，強化師、生、校的數字素養，善用AI賦能教與學，實有必要。

《藍圖》包含四大發展重點、十大策略，着重透過數字素養、師資、校園配套及各持份者合作，與時並進推動全面AI教育，在學、教、評三個部分均引入AI元素；亦強調學生不能過份依賴AI，甚至取代思考過程。《藍圖》目標清晰，希望強化學生素養及創新思維，善用AI賦能學習。對學校來說，好消息是政府已發放一筆過50萬元額外資源，支持推動校本AI賦能教育項目。

有官場中人指，數字教育過往僅被視為「其中一個要學習的科目」，但在新時代下不能再抱這種思維，強調所有科目只要條件合適，都應把AI融入日常教學中，而師生整套思維都要有所改變。AI已經成為生活一部分，甚至部分學生自行接觸電子產品，用AI工具的時間比起老師更多，這是既有事實，因此目前最重要是教學生如何正確駕馭這種工具，不要過分依賴或濫用。

事實上，在傳統教學模式中，「一刀切」課堂節奏往往難以兼顧學生的差異，容易造成「優等生吃不飽、後進生吃不下」，但透過大數據分析與智慧評估，AI能精準診斷學生的學習盲區，為每位學生量身定制個性化的學習路徑。

教育界立法會議員鄧飛表示，《藍圖》回應了教育界主要訴求，在全學科推廣AI應用，成為一種「智能小助手」，有助因材施教，例如以AI輔助批改工作，減省重複性工作；在批改過程中，AI也可以總結學生特點，讓教師利用釋放出來的時間，因應學生不同能力作個別輔導，做到「減負增效」效果。

對於規定教師須完成不少於30小時的數字教育培訓，有意見擔心會否加重前線教師負擔。不過官場人士強調，AI教育目的從來不是為了「考倒教師」，而是「減負增能」，透過AI協助處理日常行政工作，以騰出更多時間聚焦於引導教學、全人培育，應視為提升效能、優化教學質素的契機。

不過AI是一把雙刅劍，擁抱科技之餘，也要提防不良資訊傳播、倫理道德等問題。《藍圖》強調培育兼具數字素養與人文關懷精神的人才，並提及要為學生建立正確價值觀，如責任感、誠信、守法等。現實上，中小學生接觸數字科技、使用科技產品已成日常，其中沉迷社交平台無疑是尖銳問題，《藍圖》有提及關注學生社交媒體成癮、焦慮等情況。

近年不同地方推出限制未成年人使用社交平台的政策，英國政府近日就宣布，禁止16歲以下人士使用社交平台，首相施紀賢揚言要「把童年還給孩子」。官場中人指，越來越多國家有類似政策，政府一直有觀察，上周前廳交流會中亦有不少議員問起。他指政府目前仍開放討論，若證實其他地區成效理想，且合乎香港實況，可以研究。

不過他提醒，社交平台本身沒有絕對的好壞，只是將社會一些既有的優缺點放大，這些社會、人性的黑暗面，如網絡欺凌、不實資訊、攀比心態等，學生成年後亦遲早要面對。在學習過程中，家長和教師固然需教導學生妥善分辨資訊、正確使用科技態度，但「實戰經驗」也很重要，倘若一刀切不准某指定年齡層的人使用社交平台，只是令問題延遲出現，到底能否達到理想中的效果，需要社會深思。

聶風
 

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