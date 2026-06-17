星島獨家︱7名常秘「升正」首長級甲一級政務官 蔡傑銘成最年輕D8

政府內部日前公布政務職系升官「皇榜」，今年共有7名常任秘書長「升正」首長級甲一級政務官（D8），包括約50歲、去年才升任常秘的創新科技及工業局常秘蔡傑銘，他亦是最年輕的D8官員；而去年曾捲入政府採購樽裝飲用水疑被詐騙事件的財經事務及庫務局常秘黎志華亦有得升。而剛退任食環署署長的吳文傑，曾任新聞處長、現任勞工及福利局副秘書長（福利）的陳偉偉，分別「坐正」首長級甲級政務官(D6)，以及首長級乙一級政務官(D4)。升遷安排追溯至4月1日生效。

新一份「皇榜」7名常秘「坐正」 包括蔡傑銘、黎志華及沈鳳君等

每年6月政府都會公布政務職系升官「皇榜」，近年政府正鬧「AO荒」，去年底政制局常秘一職更曾懸空半年，足見首長級政務官屬流失重災區，令到官場音樂椅轉變速度較正常快。新一份「皇榜」7名常秘「坐正」，包括蔡傑銘、黎志華、文化體育及旅遊局常秘沈鳳君、環境及生態局常秘(食物)楊碧筠、環境及生態局常秘(環境)張國財、房屋局常秘李佩詩、政制及內地事務局常秘黃少珠。

仍有5人署任未「坐正」

值得留意的是，全政府有18名常秘，今次升了7人，仍有5人屬於署任未「坐正」，包括教育局常秘陳穎韶、運物局常秘丘卓恒、保安局常秘廖李可期、商經局常秘李頌恩，以及財庫局常秘（財經事務）張馮泳萍。有政府中人皆嘆政務官明顯人才不足，同時有多名新人上位這種情況屬近年少見，盼這一轉能坐久一點，而當中蔡傑銘升任常秘約1年已能坐正，形容是升職如坐直升機，相信他大有可為。

至於「坐正」首長級甲級政務官(D6)亦有6人，包括吳文傑、康文署署長陳詠雯、民政事務總署署長杜潔麗、社署長杜永恒、勞工處處長許澤森，以及行政長官辦公室常秘林淑儀。

9人正式「升正」首長級乙一級政務官(D4)，包括陳偉偉、教育局副秘書長李碧茜、財庫局副秘書長(財經事務)何兆康、商經局副秘書長郭頴詩、保安局副秘書長莫君虞、勞福局副秘書長（人力）曾裕彤、房屋局副秘書長章景星、醫衞局副秘書長胡偉文，以及特首政策組副組長歐陽力。

記者：郭詠欣