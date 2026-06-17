政府擬降商用司機體檢年齡至65歲 運物局：正敲定立法細節 目標下月匯報進展

有立法會議員關注提升高齡職業司機駕駛安全的措施。運輸及物流局副局長廖振新表示，政府早前已檢視《道路交通（駕駛執照）規例》下的要求及機制，並建議提高司機的醫學證明要求、將商用車輛司機提交醫學檢驗證明的年齡下限，由70歲降至65歲，並縮短駕駛執照的有效期等，當局正敲定立法細節，並積極推展草擬法例及相關準備工作，目標於下月向立法會交通事務委員會匯報最新進展。

探討應用創新科技及人工智能進行駕駛評估

他續稱，政府亦會繼續探討如何應用創新科技及人工智能，於年長司機的駕駛表現評估，例如內地的自助醫學檢驗亭為駕駛執照申請人提供基本身體檢查；南韓於今年推出自願性駕駛模擬測試計劃供長者參加等，政府會密切監察這些技術的發展及成效，並研究在香港引入類似服務的可行性。當局亦正與醫務衞生局保持緊密溝通，探討如何利用基層醫療服務，鼓勵商用車輛司機及早了解及持續監察自身健康狀況。

廖振新又指，政府亦持續與業界探討適當措施，以提升服務質素，並鼓勵營運商創造良好的工作環境，同時當局於去年11月進一步優化的士筆試，優化後每月平均考生人數增加四成，29歲或以下考生的報考及合格人數均錄得上升。

記者：郭詠欣

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