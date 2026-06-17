夏寶龍訪港｜臨別向特首豎拇指 李家超：獲夏寶龍提「四個肯定」 包括肯定編制五年規劃

中央港澳辦主任夏寶龍今日（17日）完成在香港的兩日考察調研行程，下午經深圳灣口岸離港，他離開前與特首李家超傾談，並豎起拇指， 李家超則送上紀念品。李家超之後見傳媒時表示，夏寶龍此行專程來港，就香港對接國家「十五五」規劃及推動北部都會區建設等重大議題進行考察調研，並給予寶貴指導意見，他對此表示衷心感謝。他引述夏寶龍給予特區政府「四個肯定」，一是編制首個「五年規劃」的決心與推進工作；二是在維護國家安全方面的努力，以高水平安全護航高質量發展；三是香港的經濟發展；四是在科技創新方面的建設。

夏寶龍特別肯定「簡約公屋」作用

李家超表示，國家「十五五」規劃明確支持加快北部都會區建設，夏寶龍在首日行程重點視察北都多個項目，包括洪水橋/廈村新發展區、古洞北新發展區及河套深港科技創新合作區，並實地調研了土地規劃、房屋供應、教育、創科發展、遊艇經濟及展覽表演場地等多個範疇。

他歸納夏寶龍的調研重點及提出的多項肯定與建議，首先是肯定創新房屋政策與醫療服務，特別肯定「簡約公屋」的作用，親身探訪元朗攸壆路項目的一戶家庭，對居民生活環境的改善及孩子的喜悅感到欣慰，切實回應基層市民的迫切住屋需求，並讚賞特區政府以創新思維破解居住難題的決心。

此外，夏寶龍讚賞特區政府善用位於河套區、由中央政府援建的應急醫院，除保留作為傳染病應急用途外，同時提供六種輪候時間的醫療服務，使輪候時間縮減七至八成，例如磁力共振輪候由117週減至31週，電腦掃描由122週減至26週，讓市民得以受惠，感受中央對香港的關愛。

夏寶龍支持將「大學城」提升為「大學城區」

李家超又指，夏寶龍認同北都發展定位與大學城區概念，亦認同古洞北新發展區的規劃設計，能為社區提供完整配套。李強調，北部都會區是香港發展的重點和重要新引擎。他本人此前提出的以「產業、科技、大學城」得作為北都四個建設目標獲得夏主任認同。他續指，夏寶龍尤其支持將「大學城」提升為「大學城區」的概念，涵蓋教育、人才、科技、產業及城市發展五個元素，融合發展以提升協同效應，帶動人才匯聚，實現高質量發展。

另外，夏寶龍聽取了特區政府制定首個「五年規劃」的工作匯報，指出該規劃應是具方向性、策略性及可操作性的指導文件，以指明香港未來五年發展方向，並與行政長官每年的《施政報告》對接。

夏寶龍考察調研為本港帶來四點重要啟發

李家超指，夏寶龍的考察調研帶來四點重要啟發，第一是全力編制「五年規劃」，抓緊國家「十五五」規劃機遇，鞏固香港國際金融、航運、貿易中心地位，加速建設國際創科中心及人才高地，融入國家發展大局。

第二是加快北部都會區建設，將北都定位從土地房屋提升至「產業、科技、大學城、移居移業移遊」四個融合發展目標，並已推出一系列措施，包括推動產業落戶、採取有為政府結合高效市場的發展模式及訂立專屬法例等。

第三是以「大學城區」方針發展，將教育、科技、人才、產業及城市建設五個元素融合，並將空間規劃從原本的100公頃校園用地，擴大至涵蓋科技、產業及城市空間的1,000公頃或以上總體規劃，發揮更大匯聚人才作用。

第四是加快河套香港園區建設。河套香港園區去年12月開園，兩座大樓已全面租出，逾90家企業進駐。其餘五座大樓可望於今年底大致完成，並正推出其他片區招標。特區政府會繼續以「拼經濟、謀發展、惠民生」為目標，增進市民福祉。

李家超又指，夏寶龍來港調研主要分兩部分，聽取制定第一個「五年計劃」，並給予意見，以及考察北都發展。有關第一個「五年規劃」，要求政府抓緊機遇，對接「十五五」規劃，希望文件具策略性，有指導性的可操作文件。要求行政長官按「五年規劃」定下目標，對接五年計劃，並在施政報告交代進展。夏主任亦要求加快工作，每個局會參與其中，會在地區進行諮詢。

新皇崗口岸開通？李：務求盡快完成本地立法

問及新皇崗口岸的進度，李家超表示，主體結構建築已大致完成，待全國人大常委會於6月下旬審議港方口岸管轄權議案，並獲人大授權及國務院批覆後，特區政府將進行本地立法，落實相關管轄安排。他指現階段工作集中於內部裝修及設備安裝，兩地政府亦會加緊進行測試及演練，務求在完成本地立法後盡快開通新口岸供市民使用。

記者：黃子龍

攝影：蘇正謙