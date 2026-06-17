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夏寶龍訪港︱第二日行程 早上參觀新皇崗口岸、貨櫃碼頭 下午離港

政情
更新時間：10:49 2026-06-17 HKT
發佈時間：10:49 2026-06-17 HKT

中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍今日（17日）在港進行第二日考察調研行程。他昨日分別考察古洞北新發展區、河套香港園區、簡約公屋、北都大學城等。他今日早上先參觀新皇崗口岸，其後參觀中遠國際貨櫃碼頭，於下午離港。《星島頭條》直擊重點行程。

皇崗口岸是深港之間，唯一24小時通關的旅檢口岸，亦是目前全球最大的陸路口岸。全國人大常委會下周將審議，授權香港特別行政區對口岸港方區域及相關延伸區實施管轄的議案。目前政府未正式公布新皇崗口崗何時啟用，但據官媒報道預料會在7月。

夏寶龍一行人於上午約10時45分到達葵涌中遠國際貨櫃碼頭，夏在車上向在場記者揮手。行政長官李家超、中聯辦主任周霽亦在車上陪同夏寶龍考察。夏寶龍逗留逾1小時後，坐車觀察貨櫃碼頭的運作。夏寶龍一行離開碼頭，離開前再向在場記者揮手，並於中午約12時半到達禮賓府出席午宴。夏寶龍一行下午約4時20分離開禮賓府。

夏寶龍專車下午5時09分到達深圳灣口岸。夏寶龍下車與行政長官李家超握手，李家超向他送上一份禮物，夏寶龍向李家超豎起手指公點讚，並向現場人士揮手，隨後夏寶龍完成在香港考察調研返回內地。

夏寶龍關注本港碼頭業界發展

中遠-國際貨櫃碼頭副董事總經理兼亞洲貨櫃碼頭董事總經理邵永明表示，訪問期間，由運輸及物流局局長陳美寶向夏寶龍介紹香港碼頭的整體發展情況，他們亦向夏寶龍匯報了碼頭在多個範疇的工作進展，包括自動化系統升級、碼頭設施改造，以及港口數據化平台的建設等工作，形容夏非常關注本港碼頭業界的發展。

中遠-國際貨櫃碼頭副董事總經理兼亞洲貨櫃碼頭董事總經理邵永明。
中遠-國際貨櫃碼頭副董事總經理兼亞洲貨櫃碼頭董事總經理邵永明。

陳美寶表示，向夏寶龍匯報香港海運港口業的發展情況，亦一同到葵青貨櫃碼頭實地了解運作情況。局方會承著「背靠祖國、聯通世界」的獨特制度優勢；航運綜合實力領先世界；及強大的金融系統支撐產業發展這三大優勢，全力推動香港升級發展為「全球航運之都」。並積極發展智慧綠色港口，推動智能化、數字化及綠色化，完善高增值海運生態圈，持續優化稅務優惠，提升「香港船旗」國際聲譽，吸引全球優質航運企業落戶與進駐。同時繼續推動航運與金融聯動發展，發揮國際金融中心資本優勢，精準對接綠色轉型融資需求，並會強化香港國際中轉樞紐地位，以及發揮香港綠色航運優勢，鞏固香港航運生態圈的韌性。

記者：黃子龍

攝影：盧江球

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