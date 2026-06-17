夏寶龍訪港．持續更新︱第二日行程 早上參觀新皇崗口岸、貨櫃碼頭 下午離港

中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍今日（17日）在港進行第二日考察調研行程。他昨日分別考察古洞北新發展區、河套香港園區、簡約公屋、北都大學城等。他今日早上先參觀新皇崗口岸，其後參觀中遠國際貨櫃碼頭，於下午離港。《星島頭條》直擊重點行程。

夏寶龍一行人於上午約10時45分到達葵涌中遠國際貨櫃碼頭，夏在車上向在場記者揮手。行政長官李家超、中聯辦主任周霽亦在車上陪同夏寶龍考察。夏寶龍逗留逾1小時後，坐車觀察貨櫃碼頭的運作。夏寶龍一行離開碼頭，預料會到禮賓府進行午宴，離開前再向在場記者揮手。

皇崗口岸是深港之間，唯一24小時通關的旅檢口岸，亦是目前全球最大的陸路口岸。全國人大常委會下周將審議，授權香港特別行政區對口岸港方區域及相關延伸區實施管轄的議案。目前政府未正式公布新皇崗口崗何時啟用，但據官媒報道預料會在7月。

記者：黃子龍

攝影：盧江球