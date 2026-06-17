Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

夏寶龍訪港．持續更新︱第二日行程 早上參觀新皇崗口岸、貨櫃碼頭 下午離港

政情
更新時間：10:49 2026-06-17 HKT
發佈時間：10:49 2026-06-17 HKT

中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍今日（17日）在港進行第二日考察調研行程。他昨日分別考察古洞北新發展區、河套香港園區、簡約公屋、北都大學城等。他今日早上先參觀新皇崗口岸，其後參觀中遠國際貨櫃碼頭，於下午離港。《星島頭條》直擊重點行程。

夏寶龍一行人於上午約10時45分到達葵涌中遠國際貨櫃碼頭，夏在車上向在場記者揮手。行政長官李家超、中聯辦主任周霽亦在車上陪同夏寶龍考察。夏寶龍逗留逾1小時後，坐車觀察貨櫃碼頭的運作。夏寶龍一行離開碼頭，預料會到禮賓府進行午宴，離開前再向在場記者揮手。

皇崗口岸是深港之間，唯一24小時通關的旅檢口岸，亦是目前全球最大的陸路口岸。全國人大常委會下周將審議，授權香港特別行政區對口岸港方區域及相關延伸區實施管轄的議案。目前政府未正式公布新皇崗口崗何時啟用，但據官媒報道預料會在7月。

記者：黃子龍

攝影：盧江球

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
青沙公路奪命車禍｜兩死者為夫妻關係 男為休班消防員 隸屬觀塘消防局
01:28
青沙公路奪命車禍｜兩死者為夫妻關係 男為休班消防員 隸屬觀塘消防局
突發
5小時前
星島申訴王 | 網上控訴港妻「派帽」9個月大女兒非親生 韓籍丈夫獨家受訪斥姦夫：不配為人師表
星島申訴王 | 網上控訴港妻「派帽」9個月大女兒非親生 韓籍丈夫獨家受訪斥姦夫：不配為人師表
申訴熱話
17小時前
00:32
有片｜青沙公路客貨車疑跣胎 的士捱撞翻滾數圈 兩乘客拋出車外當場死亡
突發
13小時前
夏雨還原楊思琦被欺凌真相 點名商天娥「帶頭發難」 不甘被屈係衰人：得我一個緩和氣氛
夏雨還原楊思琦被欺凌真相 點名商天娥「帶頭發難」 不甘被屈係衰人：得我一個緩和氣氛
影視圈
15小時前
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-16 10:48 HKT
劉鑾雄16歲學霸兒子罕現身 劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭 讀星級學府學費令人咋舌
劉鑾雄16歲學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
影視圈
2小時前
蔡一傑癌細胞擴散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新狀況 身上一個部位脹起引起健康揣測
蔡一傑癌細胞擴散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新狀況 身上一個部位脹起引起健康揣測
影視圈
20小時前
星島申訴王｜旺角六嚿腹肌賣魚佬一夜爆紅 身型弗爆有原因獲讚顏值高
03:47
星島申訴王｜旺角六嚿腹肌賣魚佬一夜爆紅 身型弗爆獲讚顏值高
申訴熱話
4小時前
年過60歲退休夫婦輪候公屋5年終「上岸」 2原因點名望派東涌 網民稱「行運」：依家都係派東涌新樓
年過60歲退休夫婦輪候公屋5年終「上岸」 2原因望派東涌 網民稱「行運」：依家都係派東涌新樓
生活百科
21小時前
沙田龍華酒店苦呻生意冷清 老闆娘變賣物業補貼+收入僅夠「養員工」 逾80年歷史曾接待金庸/李小龍
沙田龍華酒店苦呻生意冷清 老闆娘變賣物業補貼+收入僅夠「養員工」 逾80年歷史曾接待金庸/李小龍
飲食
18小時前