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大棋盤即時點評︱夏寶龍調研首日跑遍北都「心臟」 夜返深圳體驗雙城連通便利釋積極信號

政情
更新時間：22:34 2026-06-16 HKT
發佈時間：22:34 2026-06-16 HKT

中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍，今早（16日）乘車經深圳灣口岸抵港，展開為期兩天的考察調研。據悉，夏寶龍在完成首日考察調研工作後，即晚返回深圳休息，明早再經口岸來港繼續行程。這次安排，與過往來港考察通常留宿香港的做法略有不同，政府消息人士強調，此次「即日往返」既是基於行程效率及便捷交通，亦是一個別有深意的特別安排，意在彰顯港深基礎設施的無縫對接。

行程密集 先後到洪水橋、大學城、河套考察

夏寶龍今日行程密集，他上午先到訪洪水橋／厦村新發展區社區聯絡中心，在行政長官李家超、中聯辦主任周霽陪同下，了解北部都會區整體規劃和發展。展廳內的體驗區與模型，重點展示區內智慧綠色交通網絡及歷史文化資源。逗留約45分鐘後，他轉到第二站洪水橋／厦村大學城選址。政府在這裏預留了三幅土地，教育局至今收到19份本地大學在大學城發展的意向書，正處於審批階段。

夏寶龍之後轉往元朗攸壆路簡約公屋，由房屋局局長何永賢陪同探訪居民。何永賢透露，她向夏寶龍介紹簡約公屋採用的「組裝合成」建築法，特別提到組件在珠海、惠州、江門等地的廠房製造，並應用了不少機械人技術，形容夏寶龍對簡約公屋項目幫助居民儘快改善居住環境感到欣慰。

夏寶龍隨後考察元朗微電子產業園區，了解香港推動第三代半導體研發及新型工業化的進展。下午調研上水古洞新發展區、河套香港園區、應急醫院等。他晚上還前往亞洲博覽館考察，結束後返回深圳。

有政府消息人士分析，夏寶龍選擇返深圳過夜，是對現時口岸通關與交通配套的一次「實測」。隨着跨境基建的完善，兩地往來時間大幅縮短，這種高效模式，正好體現香港作為國際城市與大灣區內地城市的緊密聯動，此舉意在展現兩地交通基建足以支撐頻密的商務往來，為未來更靈活的跨境協作提供參考。

「穿梭式」考察為兩地合作提供新思路

這種「穿梭式」考察，也為兩地合作提供了新思路。有資深議員認為，在交通便捷的基礎上，香港與深圳在科研、商業及盛事舉辦上的分工可以更加精細，正如去年全運會成功由粵港澳三地共同承辦，展現了跨境協作的成熟度。

今年11月舉行的APEC會議，雖然主會場設在深圳，但其中的財政部長會議特意安排在香港舉行，正是兩地發揮各自優勢、錯位發展的最佳佐證。夏寶龍今次行程安排，無疑是對這種高效互動模式的親身踐行與肯定，也為北部都會區未來如何更好地對接國家戰略，釋放了積極信號。

聶風

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