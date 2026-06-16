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陳茂波將出訪上海及南京 參與陸家嘴論壇並考察創科企業

政情
更新時間：19:00 2026-06-16 HKT
發佈時間：19:00 2026-06-16 HKT

財政司司長陳茂波將於明日（17日）下午啟程出訪上海及南京。他將在上海出席「2026陸家嘴論壇全體大會」並發表就滬港金融協同發展發表演講，隨後於6月18日轉往南京訪問。行程包括與省市領導會面、參訪人工智能與生物科技等創科企業，預計於6月20日上午返港。

財政司司長陳茂波。資料圖片
財政司司長陳茂波。資料圖片
財經事務及庫務局局長許正宇亦會參與6月17日陸家嘴論壇的相關行程。
財經事務及庫務局局長許正宇亦會參與6月17日陸家嘴論壇的相關行程。

首站上海 出席陸家嘴論壇與參訪科技企業

陳茂波將於明午啟程前赴上海，出席當日舉行的「2026陸家嘴論壇全體大會」，並將就滬港金融協同發展發表演說。在上海期間，陳茂波亦會與多位中央部委和上海市政府的領導會面，並參訪當地金融機構，以及人工智能及半導體企業。財經事務及庫務局局長許正宇亦會參與6月17日陸家嘴論壇的相關行程。

轉訪南京 考察創科領域並推介香港優勢

陳茂波隨後將於周四（18日）下午轉往南京訪問。在南京期間，他將與省市領導和業界代表會面，並計劃參訪從事具身智能和生物科技領域的創科企業及金融機構。他亦會出席當地的科企座談會，向與會者介紹香港的獨特優勢、營商環境、創科生態以及最新發展情況。

陳茂波預計於6月20日上午返港。在他離港期間，財政司副司長黃偉綸將署任財政司司長。

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