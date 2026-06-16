夏寶龍訪元朗簡約公屋 見居民笑容感欣慰 議員：了解簡約屋改善基層住屋成效

中央港澳辦主任夏寶龍今日（16日）早上抵港，一連兩日在本港考察調研，主題為香港對接國家「十五五」規劃及推動北部都會區建設。夏寶龍早上到元朗攸壆路簡約公屋項目考察調研，陪同夏寶龍的房屋局局長何永賢見記者時表示，她向對方介紹攸壆路簡約公屋入住1年多後，已經完全住滿居民，而其他項目會陸續在今年下半年供應約兩萬個單位，達到2026/27年度目標。

她又介紹透過「組裝合成法（MIC）」，利用珠海、江門、惠州等大灣區城市廠房，以預製組件幫助香港房屋問題。她形容，夏寶龍一行人看到簡約公屋居民及小朋友笑容，以及種族共融，對此感到欣慰。

夏寶龍夥特首與簡約公屋住戶聊天

何永賢表示，特首李家超和夏寶龍進入其中一個單位探望首戶入住攸壆路項目的一家人，與他們親切聊天，亦留意到他們的居屋環境大大改善。其父親稱不論生活環境，抑或租金負擔都改善很多，更了解到他們已獲分配傳統公屋。何永賢形容，這非常體現到簡約公屋作用和意義，向居屋在惡劣環境的朋友提供選擇，使他們在輪候公屋時都能即時改善家庭環境。

攸壆路簡約公屋提供2,156個單位，去年3月起陸續入伙。特區政府昨日公布香港首個「五年規劃」公眾諮詢文件，將原本屬短期性質的簡約公屋，納入五年規劃。

鄭泳舜：考察簡約屋可了解成效

對於夏寶龍前往簡約公屋項目考察，民建聯立法會議員鄭泳舜表示，感謝夏寶龍親臨項目現場，可見中央對香港基層市民住屋支援的高度重視。鄭泳舜指，夏主任過往多次強調，住房問題是香港社會必須正視的深層次矛盾，亦是最大的民生痛點，認為夏主任今次考察可以了解政府推行簡約公屋、取締劣質「劏房」等政策的實際成效，對改善基層居住環境的作用。

對於簡約公屋納入長遠香港「五年規劃」，鄭泳舜相信，這讓政府在規劃上可以更有系統地設定具體指標，期望日後可以將公屋綜合輪候時間壓縮至4年內，為基層住戶提供更明確的上樓時間表。

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