大棋盤︱五年規劃諮詢「北都先行」 提高社區參與成挑戰

政府昨公布首份「五年規劃」公眾諮詢文件，分為6大方向，包括加速北都發展、經濟金融及社會發展等，綜觀27頁文件，政策方向與政府過去提出的藍圖、綱領大同小異，暫未見新猷或具體指標。今次制訂「五年規劃」，對政府來說是新事物，普羅市民也感覺陌生，諮詢期間如何提高社區討論和參與度，是一大挑戰。

政府早前與立法會設立協同研究及意見收集機制，分六個範疇收集議員及持份者意見，經過一個月密集工作，立法會結集成306頁報告。不過今次政府諮詢文件只有27頁，有議員表示，實際上政府已將議員意見「內化」，文件中的「政策方向及建議重點」已結集眾人意見，將視角拉闊，列入大方向之中，而現階段盡可能「留白」，讓市民及各界發表意見，待文件正式出爐再詳細交代也不遲。

「加快北都發設」調至最前 政策傾向明顯

該議員留意到，立法會早前向特首李家超提交報告時，六大範疇以「經濟、金融和貿易」先行，但政府諮詢文件中，將「加快北都建設及推進其他地區空間規劃」放在首位，強調北都發展是未來首要任務的用意明顯。這亦對應今年兩會通過的「十五五」規劃綱要中，明確支持「加快北都建設」的說明。

中央港澳辦主任夏寶龍今來港考察兩天，重點是為港對接「十五五」規劃及推動北都建設調研。有政圈中人指，諮詢文件提出以大學城為北都發展重要引擎，強化「產學研」一體化發展，而大學城的洪水橋用地今年招標，相信是夏寶龍此行重點之一。全國港澳研究會顧問譚耀宗表示，以往北都或予人印象「咩都想搞」，欠缺焦點，但今次諮詢明確提出以大學城作為北都發展重要引擎，以創新科技驅動，輔以醫療創新、生物醫藥產業發展等，明示了方向。

有資深議員則指，坊間閱畢諮詢文件後，未必找到政策新猷，大多是各類藍圖中的既有政策或發展方向，但他認為某程度上是好事，顯示政府仍開放聆聽意見，細節可因應社會反饋作補充；二是反映政府政策有延續性，方向不會大變。

選委界議員管浩鳴表示，諮詢文件已滲入議員意見，例如他關注舊區更新，並多次反映北都以外的社區老化問題須正視，最終政府亦同意要加快土地發展及舊區更新，重視「重建和活化」雙軌並行。

譚耀宗倡設下一定工作目標

同為特區的澳門制訂「五年規劃」比香港有經驗，過去規劃列明經濟社會發展的主要指標，例如失業率、工作月入中位數等，或列明「收入平穩上升」等目標，香港又會否借鏡？局長謝小華昨稱「五件規劃」屬前瞻性指導文件，不會訂立太多指標，而每年《施政報告》則有細化指標。

譚耀宗則認為，設立具體政策指標能讓社會對規劃有所期盼，並督促政府做好工作，建議當局在平衡可行性等因素後，定下一些工作目標，或至少給予社會一個準確說法。

香港首次編制「五年規劃」，當局形容與每一位市民息息相關，關係到未來五年民生和社會發展，市民可從中分享紅利；有傳司局長亦計劃親自落區諮詢，了解市民看法。不過這類頂層策略性文件，要獲得小市民關注恐怕有一定難度，始終牽涉宏大長遠規劃，不夠貼身。

有直選議員指，暫未收到通知要落區諮詢，但「有都唔出奇」，相信當局往後會在社區舉行諮詢活動，議員主要角色是從旁協助，但坦言要貼地宣傳並非易事。也有議員打算從簡單議題出發，例如「民生及社會發展」範疇提及的興建更多公屋和資助房屋、加強保障勞工權益等，這些題目對市民相對「易入口」。

聶風