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何永賢視察簡約公屋宣傳車 劏房街坊盼遷新居迎曙光落淚

政情
更新時間：15:07 2026-06-15 HKT
發佈時間：15:07 2026-06-15 HKT

房屋局局長何永賢今日（15日）在社交平台發帖，分享日前與立法會議員周浩鼎前往元朗，了解簡約公屋屯門欣寶路項目的流動宣傳車運作，並與基層街坊交流。欣寶路項目預計於今年第三季及第四季起陸續入伙，而簡約公屋第四期現正接受申請。何永賢呼籲有需要的市民於6月23日前遞交申請表，以獲得優先處理。

了解屯門欣寶路簡約公屋宣傳車運作

何永賢上周六（13日）與周浩鼎前往元朗同樂街，實地了解簡約公屋欣寶路項目流動宣傳車的實況，並與多位已申請簡約公屋的街坊交流。何永賢指出，每次與街坊接觸，都讓團隊更深刻感受到過去在立法會審議項目、爭取撥款和工程建設的付出，以及處理申請時大量文件工作的實際意義。

劏房戶訴說生活困境 盼獨立廚廁改善生活

何永賢指，交流期間有街坊提及過往在劏房的生活時不禁落淚，亦因生活迎來曙光而流下喜悅的淚水，更送上真情擁抱與感謝。該街坊透露，過去將近半收入用於繳付劏房租金，但居住空間極其狹窄，甚至連睡覺的地方都非常勉強，加上天花橫樑出現多處裂痕，每天都擔心大廈會變成危樓，生活壓力巨大。

另外，兩名現時居住於「一劏六」單位的街坊鄰居亦分享指，她們各自租住約70平方呎的單位，月租高達3,500港元，更要經常面對滲漏水等問題，擁有獨立廚廁曾是遙不可及的奢望。她們期望能透過簡約公屋減輕租金負擔，並獲得設有獨立廚廁的居住環境，以便多親自下廚，生活得更健康且節省開支。屯門欣寶路項目的月租僅約900港元至2,020港元不等，省下的租金將可作更理想的用途。

營運機構在活動中亦安排了簡約公屋青福路項目的「樓長」現身說法，向街坊分享入住後的積極轉變、喜悅及擔任樓長的使命感，並勉勵大家在入住後積極參與社區活動，鄰里間互相照應。

欣寶路項目下半年入伙 第四期申請下周截止

簡約公屋屯門欣寶路項目第一期和第二期將陸續於今年第三季及第四季入伙。營運機構「宜居顧問服務有限公司—仁愛堂有限公司—新西動力社會服務有限公司聯營」正全力展開宣傳，連續多個周末於荃灣、葵涌、屯門及元朗等地區設置宣傳車，讓更多街坊了解項目詳情。

目前，簡約公屋第四期正接受申請，項目包括啟德世運道（第二期）、屯門欣寶路、屯門青發街和馬鞍山恆光街。有需要的市民可於6月23日前遞交申請表，以獲得優先處理。

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