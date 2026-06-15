國務院任命吳惠嫻 為澳門經濟財政司司長
更新時間：09:40 2026-06-15 HKT
發佈時間：09:40 2026-06-15 HKT
發佈時間：09:40 2026-06-15 HKT
新華社報道，國務院依照《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》的有關規定，根據澳門特別行政區行政長官岑浩輝的提名，於2026年6月10日決定：任命吳惠嫻為經濟財政司司長。
吳惠嫻1976年出生於澳門，是中山大學法學院法學學士和刑法學碩士。
根據澳門新聞局資料，吳惠嫻1999年進入公職，於勞工事務局擔任高級技術員職務。2013年11月起，先後擔任勞工事務局研究及資訊廳研究處處長、勞動監察廳勞資權益處處長、勞動監察廳廳長、副局長。2020年6月起，先後擔任行政公職局副局長、局長。2025年5月起擔任博彩監察協調局局長。
2024年獲委任為澳門特別行政區第六任行政長官選舉管理委員會委員和第八屆立法會選舉管理委員會委員。
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