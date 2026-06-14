消息：夏寶龍周二來港考察兩天 學者指中央關注香港「五年規劃」編製

《星島》接獲消息指，中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍，本周二（16日）來港考察兩天，周三離港。今次夏寶龍南下，正值香港特區政府就首份「五年規劃」進行公眾諮詢，預料這是此行重點議題之一。

去年兩度訪港 2024年逗留一周

夏寶龍過去3年均有來港考察，最長一次是2024年，長達一星期，分別到訪機場中央控制中心、與主要官員、政商界及外國商會座談等，又到訪獅子山公園等。去年夏寶龍兩度來港，包括2月到河套香港園區和深圳前海深港現代服務業合作區調研；6月則來港5日，與行政、立法、司法機關負責人會面；跟高教界領導層、工商金融界代表座談，並出席香港國安法5周年論壇講話。

近月屢訪大灣區 月初曾到橫琴

夏寶龍近月多次到粵港澳大灣區調研，包括6月1日至4日到橫琴粵澳深度合作區、珠海市，圍繞支持香港、澳門主動對接國家「十五五」規劃，深度參與粵港澳大灣區建設，更好融入和服務國家發展大局進行調研。今年4月，夏寶龍曾到深圳、東莞、惠州等大灣區城市，包括到訪深圳證券交易所、香港國際機場東莞空港中心等，當時香港特區政府多名主要官員亦有參與行程。

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劉兆佳料夏寶龍未必會落區

特區政府本月15日就首份「五年規劃」進行公眾諮詢，為期兩個月。全國港澳研究會顧問劉兆佳向《星島頭條》表示，相信中央特別關心香港「五年規劃」編製工作，以及北部都會區發展進度。他指「五年規劃」諮詢明天展開，估計中央希望了解政府和社會就香港未來發展的真知灼見，從而作出重要指示。

對於今次訪問行程只有兩天，劉兆佳認為與過去來港考察行程有別，未必會有「落區」活動。

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