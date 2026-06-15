大棋盤︱政府首公開招聘食環署長 消息：前警隊高層袁旭健獲委任 提升執法效能推內部改革

政府今年2月首次公開招聘食環署署長，這個向來由政務官擔任的D6級職位，人選最快今日揭盅。《星島》獲悉，政府將公布委任已退休的警務處前副處長（行動）袁旭健為食環署署長，明日履新。食環署雖非紀律部隊，但承擔大量前線執法工作，有政府中人認為，袁旭健具備豐富前線和管理經驗，有助提升行動統籌和執法效能，並引入新方法推動部門改革。

政府中人：食環署與警隊多共通

根據招聘要求，食環署署長須具有敏銳的政治觸覺，能處理政治敏感議題；具豐富的員工管理、推動組織改革的經驗，以及具執法工作知識和經驗將優先考慮等。食環署署長月薪近30萬元，獲取錄人士按公務員合約條款受聘，為期3年。

有政府中人指，食環署與警務處同為香港規模最大的政府部門之一，均承擔着大量直接面對市民的前線工作，在職能性質和運作邏輯上有眾多共通之處，例如食環署每日要處理各種環境衞生事項的投訴和舉報；巡查食肆等持牌處所和執行衞生相關法例，包括部署行動打擊亂拋垃圾、店舖阻街等，且經常要應對各類突發公共衞生事件。事實上，兩個部門在地區事務上亦緊密協作，從專業角度看，由前警務人員擔任食環署長屬合適選擇。

退休後任食環署顧問 熟悉內部運作

員工達1.1萬人的食環署，是紀律部隊以外承擔最多執法工作的部門，消息指，食環署內部近年一直探討如何優化執法流程、提升公信力，袁旭健於2023年從警隊退休後，曾獲聘為食環署顧問，圍繞改善執法工作提供意見，對食環署運作、可提升的空間已相當熟悉；日後由他直接領軍，可迅速展開工作、免卻適應期，推動各項改革落地。

政府中人又指，袁旭健擁有37年的一線執法和大型團隊管理經驗，具卓越領導才能、行動部署及危機處理能力，也有跨部門合作經驗，與食環署當前發展需求吻合。由他擔任食環署長，相信可系統性地提升食環署在行動統籌和執法效能，同時引入來自不同領域的新思維，推動食環署深層次改革。

袁旭健2023年退休前曾接受《警聲》專訪分享工作哲學，寄語同袍要做「有心思」的警察：「『思』是要多角度思考，面對複雜問題時，要勇於跳出思考框架，嘗試以不同方法解決；『心』則是要有同理心。」

劉兆佳：AO青黃不接 料公開招聘趨勢持續

全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，食環署工作與市民接觸多，執法需兼備法、理、情，警隊出身人士在這方面具備危機及策略應對能力，有助平衡各方，減低執法阻力。對於由非政務官出掌食環署，他指近年政府面對「資深AO荒」，政務官出現青黃不接，公開招聘部分首長級職位，既可吸納有能之士投考，也反映政府可能認為AO以外的人選更合適，符合職位的特殊需要，否則便毋須公開招聘。

今次食環署長公開招聘，是政府近年來擴闊招攬人才渠道、打破傳統職系界限的嘗試，好處是為部門注入新活力和思維，提升治理能力和公共服務水平。劉兆佳預料，高層職位公開招聘的趨勢會持續，但AO始終是骨幹，仍有其自身優勢。

聶風