公務員加薪︱工會批劃一加2%變相減薪 楊何蓓茵：調薪非純追通脹 長遠加幅已跑贏累計物價

行政長官會同行政會議建議公務員劃一加薪2%，其後遭工會批評加幅未及通脹「等同減薪」。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，公務員薪酬調整並非追隨通脹，若放長線觀察過去10年或25年，累計加幅已跑贏累計通脹。她強調，公務員吸引之處包括使命感及滿足感。

料行會短期內會公布最終決定

公務員在經歷一年凍薪後，行政會議建議劃一加薪2%。作為工會之一的華員會批評計及兩年通脹，加幅若未達3.8%實同減薪。楊何蓓茵回應指，公務員薪酬調整從來不是為追隨通脹。她解釋，正如在通縮時期政府亦不一定會減薪，行會調整決定綜合考慮公務員士氣等六大因素，相信短期內會公布最終決定。

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楊何蓓茵強調，薪酬加幅應從長遠角度分析。若觀察過去10年或自2001年起計的25年長遠趨勢，公務員的累計加薪幅度其實均已跑贏累計通脹，因此在一、兩年間的短期波動，並不代表公務員的購買力減弱。

「熱廚房」工作靠滿足感留才

被問到現時「熱廚房」是否已降溫，毋須再以高薪挽留人才，楊何蓓茵形容：「廚房要煮餸就熱的了。」她續指，「尤其是本屆政府，要煮的餸越來越多，日日都有新出品」。但她相信，「喜歡煮餸的人，尤其喜歡煮完餸見到食你的餸的人那種滿足感，這些人一定不介意廚房熱」。她亦相信，若政策措施能令市民受惠，增加幸福感和獲得感，對公務員而言是極大的滿足。

至於薪酬趨勢調查方法是否需要變革，楊何蓓茵表示，當局每年都會聆聽職方意見並進行微調，但目前整個大框架運作完備，預料不會出現革命性改變。