第17次粵港澳大灣區律師協會聯席會議 張國鈞：粵港澳法律協作切合中亞所需 毛樂禮：促進高端涉外法律服務人才培訓

由13個粵港澳大灣區律師協會組成的「粵港澳大灣區律師協會聯席會議」，香港大律師公會今日( 13日 )下午在本港主辦聯席會議的第17次會議。香港律政司副司長張國鈞博士表示，中亞國家正處於高速發展階段，極需具備國際水平的專業服務支持，而粵港澳大灣區的法律專業服務正好切合中亞所需。香港大律師公會主席毛樂禮資深大律師表示，13個與會律師協會來自三個不同法律體系的司法管轄區，他認為可以共同打造粵港澳大灣區高端涉外法律服務人才培訓體系，為企業「走出去」帶來重大裨益。

大律師公會：聯席會議為企業「走出去」帶來裨益

在會上致辭的張國鈞博士表示，一個國際化、市場化、法治化的大灣區，是國家企業「出海」的重要門戶和優選通道。對企業來說，香港不只是服務平台，更是連接內地與國際市場的重要樞紐。而內地律師長期服務企業，熟悉客戶需要、行業生態和實際運作情況，更熟悉國家政策和法律法規。剛隨同行政長官出訪哈薩克斯坦與烏茲別克斯坦的張國鈞又表示，中亞國家正處於高速發展階段，極需具備國際水平的專業服務支持，而粵港澳大灣區的法律專業服務正好切合中亞所需。

毛樂禮：感謝聯席會議所有律協的支持

香港大律師公會主席毛樂禮致歡迎辭時表示，13個律協共大約50位大律師或律師出席今次會議，深化合作，意義非凡，香港大律師公會認為「聯席會議」 人才濟濟，希望共同打造粵港澳大灣區高端涉外法律服務人才培訓體系，令「聯席會議」長遠可以為內地企業作出更強更大的貢獻。毛樂禮相信，推動粵港澳大灣區律師執業制度深化落實、人工智能、各律協相互間的交流等，全部是「聯席會議」共同關心及會研究的路向。他感謝所有參加粵港澳法律執業者對是次會議的支持，又特別鳴謝廣東省律師協會在過程中提供各種協助。

「粵港澳大灣區律師協會聯席會議」在2018年成立，旨在合力推動大灣區和一帶一路建設，整合三地法律服務資源，深化交流合作，定期舉行聯席會議，輪流由各律協承辦會議。

除香港大律師公會去年加盟外，聯席會議成員包括廣東省律師協會、香港律師會、澳門律師公會、廣州市律師協會、深圳市律師協會、珠海市律師協會、佛山市律師協會、惠州市律師協會、東莞市律師協會、中山市律師協會、江門市律師協會及肇慶市律師協會。