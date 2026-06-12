大律師公會北大普通法課程 7學生獲獎下月赴港交流 毛樂禮﹕公會歷年頒逾140萬元人民幣拓學生國際視野

香港大律師公會與北京大學法學院合辦的《普通法精要．公法》課程，日前剛剛在北京舉行模擬法庭考核及結業典禮，7名學生在全英語的模擬法庭中表現優異，每人料將獲公會頒發約1萬元人民幣獎學金，資助他們下月來港交流。公會主席毛樂禮資深大律師到北大出席結業典禮時致詞，指隨著國際調解院落成，及計劃成立香港國際商事法庭，進一步鞏固香港作為國際爭議解決樞紐的地位，公會不斷深化課程內容，加入更多國際實務經驗、替代爭議解決的案例及訟辯技巧的實戰培訓，令涉外法治的人才培訓更有效協助企業處理跨司法管轄區的糾紛。

歷年250人次會員赴京親身教授

曾經有份教授課程的毛樂禮表示，課程由2011年開辦以來，公會至今已經派出超過250人次的大律師或資深大律師飛到北京面對面授課，超過500名學生修讀，公會歷年捐贈了超過140萬元人民幣作為獎學金，培育更多涉外法治人才，與國際接軌。

毛樂禮在結業典禮致詞，感謝北京大學法學院的鼎力支持，令普通法精要課程順利舉行，他又讚揚公會的30多位資深大律師及大律師以義教方式授課。

模擬法庭唇槍舌劍 考驗學生臨場表現

修讀課程的26名學生，分組模擬民事訴訟案的原告方和被告方，今年的題目涉及一宗合同糾紛。他們需要在研究公會提供的案件材料後，撰寫書面陳詞，再在模擬法庭中以全英語作口頭陳詞，反駁對方提出的理據，雙方唇槍舌劍，辯論相當激烈。公會的八名資深大律師及大律師分別組成合議庭，不時對學生的論點提出質問，考驗他們對案情的分析、以及對普通法的詮釋，非常考驗學生的訟辯技巧及臨場反應，相當具挑戰性。



經過一整天、共七場的模擬法庭考核後，公會選出7名表現優異的學生，將向他們頒發約1萬元人民幣獎學金，資助他們暑假來到香港交流，期間將獲安排到大律師辦事處及相關法律機構參觀，讓他們深入認識大律師專業及普通法制度。公會主席毛樂禮向得獎學生頒發證書，大讚學生的表現成熟、專業。



不同法律範疇大律師或資深大律師傾囊相授

毛樂禮致詞指公會與北京大學法學院自2011年起合辦普通法課程以來，公會根據法治教育的需要及國際法律的發展，持續深化課程，包括增加合同法、侵權法等實體法內容，也加入了民事訴訟、刑事訴訟等程序法的專題，確保學生深入了解普通法原理，並掌握法律實踐的技能，公會近年更特設訟辯技巧培訓，讓學生可以針對性地鍛煉模擬法庭的全個過程，加強實戰經驗，課程亦加入了替代爭議解決的最新案例，為學生提供更全面的法治教育。



公會仲裁專業委員會副主席黃旭倫資深大律師、執委會委員何淑瑛大律師、內地事務常委會聯席秘書康亞男大律師及郭俊野大律師、王漓大律師、孫晧邦大律師、薛旨呈大律師及謝易庭大律師，分別在模擬法庭擔任評審，並出席結業典禮向得獎學生送上祝賀。毛樂禮特別感謝北京大學對課程的支持，以及公會的30多位資深大律師及大律師，在過去三個月、逢周六親身飛往北大校園，以義教方式授課。