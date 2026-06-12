油價急升｜澳門經科局監察燃料價格補貼計劃 揭有油公司計錯汽油油費 已促向客戶退回差額

為應對全球油品價格波動，紓緩居民生活壓力及中小微企的營運成本，澳門特區政府早前推出臨時性的「柴油、汽油及石油氣價格補貼計劃」。計劃推出至今，澳門經濟及科技發展局巡查澳門油站及石油氣銷售場所逾130次，期間發現「蜆殼」油站於5月26日至6月4日上午期間，除以月結及油券方式進行的汽油交易外，其他汽油交易因計費系統出錯，未有按照協議要求在零售價上先扣減原有的全部客戶優惠，再扣除政府補貼。相關汽油交易涉及的差額共約3萬澳門元，當中電單車每筆交易涉及差額約0.4至0.7澳門元，私家車每筆交易涉及差額則約2至5澳門元。至於柴油交易則不受影響。

「蜆殼」按澳門經科局要求開展優惠差額退回措施

「蜆殼」對系統已作出糾正，並按澳門經科局要求開展優惠差額退回措施，受影響消費者可通過出示相關訊息通知、交易收據、電子支付記錄或查閱油站錄影等方式，到「蜆殼」的油站取回相關交易差額，澳門油公司亦承諾向受影響客戶提供額外補償。

澳門政府跨部門燃料監察小組一直密切監察參與計劃燃料供應商的執行情況，定期派員巡視本澳各區燃料銷售場，就油品的供銷及儲存記錄及票據等進行檢查，並派員到九澳油庫核對出庫記錄，比對銷售數據。

澳門燃料監察小組巡查澳門各區燃料銷售場所。

澳門經濟及科技發展局巡查澳門油站及石油氣銷售場所逾130次。

澳門經濟及科技發展局巡查澳門油站及石油氣銷售場所逾130次。

澳門經科局會持續監察價格補貼計劃的執行情況，此外，政府已委託獨立第三方核數師對各油公司相關銷售數據、單據、記錄進行核查、審計與確認，以確保補貼正確、合理地使用。澳門燃料監察小組將繼續監察澳門油品情況，密切留意國際局勢和能源價格走向，並與燃油業界保持密切溝通，敦促業界穩定價格及確保供應。