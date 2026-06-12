大棋盤｜太古城母女墮樓悲劇敲警鐘 家長心理健康須重視

太古城一對母女先後墮樓身亡的慘劇，令人黯然神傷。據報事發當日母女曾因教育問題爭執，其後母親回到房間不久後墮樓，12歲女兒同日晚上亦輕生。事件衍生的討論眾多，除了當日應如何評估女童狀況，另一問題同樣值得深思：社會每每關注學童精神健康，但現今家長亦壓力山大、身心俱疲，社會應如何提供支援，避免悲劇發生？

所謂清官難審家庭事，當事人經歷的絕望、無助，外人無從置喙。撇除今次事件，若作為一種社會現象討論，教育問題、父母輩期望，一直是學童壓力的來源之一。根據教育局資料，2020年至2024年有130多名學童輕生，現時學童墮樓新聞仍不時出現。近年社會對學童精神健康關注顯著提升，政府於2023年在全港中學實施「三層應急機制」，及早識別和支援有較高自殺風險的學生。

與此同時，現代家長亦有不同壓力來源，包括經濟、就業、健康狀況，同時面對孩子學業、青春期反叛、管教方式等，容易造成家庭衝突，家長們承受的精神和心理壓力，亦不容忽視。

鄧飛：學校、社福界對家長輔導流於表面

教育界立法會議員鄧飛表示，「三層應急機制」包括與學童家長的溝通，但現實上家長不會主動求助，一來成年人始終有顧慮；二來他們大多不察覺自己有情緒問題，很多時候只會認為自己對子女的是「合理學業要求」，「但其實父母教仔女過程中，都會累積好多負能量」，若子女未符預期，便產生憤怒或焦慮。他直言，現時學校、社福界對家長的輔導流於表面，推動家長教育是必須強化的一環，讓父母陪伴子女一同成長。

至於「贏在起跑線」心態，鄧飛坦言這是根本問題，難以解決，現實上教育本身亦是一個篩選機制，成績好、多資源的人，才可進入更好的學校。但他認為總需平衡，讀書成績固然有一定重要性，但終究是漫長學習過程的一部分，尤其進入AI時代，新一代學懂靈活變通、善用科技，遠比催谷他們死記硬背好。

一名育有年少子女的立法會議員謂，作為父母最重要是先顧好自己心態，他從來不因學業成績責罵子女，只會嚴厲管束其紀律品行，不要學壞，總會找到自己的路。他又指，創造力、溝通能力比硬知識重要，「對絕大部分人嚟講，你十幾年後睇返讀書成績，只係過眼雲煙，工作上用處有限。反而如果同父母關係差、自信心低落，心理陰影先至如影隨形，跟你一世。」

管浩鳴：事件防不勝防 應鼓勵關懷文化

社聯主席兼立法會議員管浩鳴指事件令人沉痛，尤其該母親本身是醫護社工，照理有專業知識，但可惜「能醫不自醫」。他形容這類事件防不勝防，難有預兆，但從社會角度，需要鼓勵大眾有任何疑難煩惱，需要多向身邊人及社工傾訴。他坦言現代社會，經濟和生活競爭壓力大，加上華人社會比較「卷」，精神健康一定是越來越尖銳的問題，成年人社會情況更甚，唯一可以做的，是在社區上鼓勵關懷的文化。

在生命面前，學業成績、成就已不再重要。藝人張新悅近日受訪憶述，長女3年前患上腦膜炎急病入院，性命垂危，經手術治療後成功康復。經歷女兒生死關頭，她直言徹底改變其育兒觀念，由一名凡事充滿計劃的媽媽，變成學會清靜面對人生，不再執着女兒的學業或課外活動成績，與她們關係好、健康快樂才是最重要。

聶風

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