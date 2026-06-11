大棋盤︱醫管局高層薪酬質詢惹火 副局「窒機」、答非所問 「災難級」應對惹劣評

公務員劃一加薪2%方案出爐，有公務員團體大表不滿，甚至質疑政府民粹，普羅市民就嘲諷「難做不如唔好做」，這個年度議題再次炒得熱烘烘。事有湊巧，昨日立法會一條關於薪酬的口頭質詢亦引起熱議，事源選委界陳凱欣追問醫管局高層人員薪酬，醫衛局透露過去5個財政年度，十多名高管薪酬開支總計高達3.91億元。公帑是否用得其所，社會自有判斷，但官員答覆質詢時的表現，卻意外地成為焦點。

醫管局高管薪酬 五年總計達3.91億元

公帑資助的公營機構或非政府機構，不少是參考政府薪級表制度和加薪幅度，但實際上薪酬制度包括高層人員待遇，未必有公開透明機制。據政府回應，醫管局主要管理人員的薪酬按照醫管局大會訂立的「有關政策」制訂。提出質詢的議員陳凱欣質疑，現時專科輪候時間長、醫療事故頻生，公營醫療又加價，但醫管局高層薪酬屢創新高，恍如平行時空。

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副局「窒機」近10秒掀文件 吞吞吐吐重複

陳凱欣會後向筆者指，現時醫管局高層人員的薪酬透明度不足，年報只會交代最高薪5名管理人員薪酬，其他高管不包括在內。此外高管加薪幅度無嚴謹機制，不時出現「離地加幅」，「到底佢有幾咁『超卓』，值得加咁多？應該交代一下。」她認為醫衛局有責任監督醫管局高層薪酬及表現。

不過昨日會上，焦點卻落在署任醫衛局局長的副局長范婉雯對答表現。主體答覆後，陳凱欣追問局方所指的「績效指標」是基於甚麼標準。范婉雯聞言支吾以對，一度「窒機」近10秒、不斷掀翻文件，之後吞吞吐吐地重複一些主體答覆內容，場面尷尬。

民建聯何俊賢就質疑，醫管局CEO年均加薪3.5%，加幅等同「年年跑贏公務員」，反觀前線員工加薪可能只有1至2%，但認為真正要加薪留住的是前線員工，盼局方「教我們向市民交代」，字裏行間甚為不滿。范婉雯僅指，部分幅度可能源於「觀感上的差異」，惟答到最後，大主席李慧琼直指局方未能充分回應提問，要求稍後再補充。

何君堯毫不客氣：你未必有咁嘅水平

選委界何君堯之後加入戰團，質疑醫管局薪酬機制實際上與公務員薪酬機制脫軌，更毫不客氣稱：「知你好辛苦，呢個問題你未必有咁嘅水平去答，你返去研究一下！」對於一名問責高官來說，這樣的評價恐怕令人難堪。

范婉雯曾任衛生署顧問醫生，去年7月加入熱廚房，接替重返醫管局出任CEO的李夏茵。有議員提到，昨日另一項關於非法另類吸煙產品的質詢，有議員追問網上有繞過執法部門的漏洞，政府有何方式堵截，范醫生同樣支吾以對。該議員認為，官員熟書是基本，也要具備政治敏感度，特別是公務員加薪議題火熱，立法會又有涉及公帑的薪酬支出質詢，應有充足準備；或事前與議員「打招呼」，了解關注點，可惜昨日連大主席亦忍不住出聲提醒，確實有點礙眼。

另一名代議士說，理解官員有時不一定能給出滿意答案，但應對可以更得體：「唔介意你老實講『手頭上無資料，會後補充』，大家都係為件事好。」

何俊賢則強調絕對無意留難官員，提問是希望政府清晰解說。他指公營機構高層薪酬透明度重要，尤其醫療服務牽涉全港市民，公營醫療人手流失重災區向來是前線，但為何數字上高管人員的加薪反而最高？這一點局方無法清楚解釋，當政府連議員也說服不了，更難要求一般市民理解。

愛國者議會來到第二屆，議員對官員質詢力度已客氣得多，至少不用受人身攻擊和侮辱。政府昔日曾邀請資深議員陳健波「開班」，向官員教路應對議員技巧，雖然現在政治形勢已截然不同，但提升官員回答質詢水平，理應是沒有最好，只有更好。

聶風