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李家超晤哈薩克斯坦副總理 冀優勢互補深化合作 助力香港內地企業「出海」

政情
更新時間：20:59 2026-06-10 HKT
發佈時間：20:59 2026-06-10 HKT

行政長官李家超早前率商貿代表團出訪哈薩克及烏茲別克，李家超今日（10日）在禮賓府與哈薩克斯坦副總理波茲姆巴耶夫會面，就深化兩地合作交流意見。李家超歡迎波茲姆巴耶夫率團訪港，出席明日（11日）舉行的阿拉套市發展圓桌會議，並期望香港與哈薩克斯坦在不同領域優勢互補，歡迎當地企業善用香港金融與創科平台，共拓商機並協助企業出海。

李家超日前率團訪哈薩克斯坦  該國副總理隨即回訪

李家超表示，他率領香港加內地商貿代表團上周圓滿結束中亞之行，達成多項成果。訪問哈薩克斯坦期間，他分別與總統托卡耶夫、總理別克捷諾夫和兩位副總理會面，就金融、經貿、創新科技等議題進行討論，建立政府間的高層聯繫，他感謝哈薩克斯坦政府的重視、高規格接待和悉心安排。他見證雙方簽訂多項協議，包括八份政府層面的合作文件，以及53份政府層面以外的合作協議和備忘錄，涵蓋經貿、投資、金融、科技、航空等不同領域，成果豐碩，同時標誌兩地合作邁上新台階。李家超說，今日很高興與波茲姆巴耶夫副總理進一步跟進這些訪問成果，並期待雙方未來繼續深化合作。

李家超（右）在禮賓府與哈薩克斯坦副總理波茲姆巴耶夫（左）會面。政府新聞處圖片
李家超（右）在禮賓府與哈薩克斯坦副總理波茲姆巴耶夫（左）會面。政府新聞處圖片

李家超表示，香港支持和維護自由貿易和多邊主義，持續深化國際交往合作，建立新的商貿通道，開拓新興市場機遇。哈薩克斯坦是連接中國和歐洲的重要商業及物流樞紐，也是「一帶一路」的首倡之地，亦是香港在中亞最大的貿易夥伴，合作前景廣闊。今次訪問達成多項成果，正體現香港作為「一帶一路」功能平台，積極發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，推動雙方更廣、更深的合作，建立樞紐對樞紐的合作模式。隨着香港將會在明年首季開通飛往哈薩克斯坦阿拉木圖的直航航班，兩地人文交流將會更為頻繁。

李家超表示，哈薩克斯坦正推動多方面改革、推動經濟多元化，大力發展阿拉套市，聚焦創新發展與綠色增長。香港在「一國兩制」下，發揮內聯外通的獨特優勢，在最自由經濟體排名世界第一，正加速建設北部都會區，全力發展成為國際創新科技中心。他期待香港和哈薩克斯坦在不同領域優勢互補、協同發展，歡迎哈薩克斯坦企業善用香港國際領先的金融和創科平台、世界前列的專業服務，拓展更多商機。香港同時會進一步助力香港和內地企業「出海」，在包括哈薩克斯坦的中亞國家發掘更多機遇、開拓新藍海。

律政司副司長張國鈞、商務及經濟發展局局長丘應樺和行政長官辦公室主任葉文娟亦有出席。

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