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宏福苑︱房屋局解說專隊帶業主視察錦上路匯熙苑 籲6.30前交表爭取首批揀樓

政情
更新時間：16:19 2026-06-10 HKT
發佈時間：16:19 2026-06-10 HKT

房屋局「解說專隊」在過去周日（7日）迎接元朗宏福苑「樂翹樓」業主的參觀團，並首度帶領居民視察興建中的錦上路「匯熙苑」外圍。何永賢提醒心儀居民，必須把握6月30日回信交表的關鍵限期，以爭取成為首批揀樓業主。團隊下周起將按預約安排業主參觀銷售展覽，持續支援居民前行。

匯熙苑鄰近港鐵站受歡迎 居民看好啟德及大埔等項目

房屋局局長何永賢表示，「解說專隊」日前於樂富房委會客戶服務中心，迎接由元朗區議員徐君紹和張偉琛帶領的宏福苑「樂翹樓」業主參觀團，並首次帶領居民前往視察仍在興建中的錦上路「匯熙苑」外圍。

不少居民對該項目感到嚮往，表示該屋苑附近環境有山有水，且距離錦上路港鐵站僅有約3至5分鐘的步行距離，其低密度設計與空間布局令人心曠神怡。此外，亦有居民大方分享其心目中的「藍籌屋苑」之選，最看好啟德啟陽苑、大埔頌雅路西項目及粉嶺百和路項目的發展前景。

房屋局首次帶領居民前往視察仍在興建中的錦上路「匯熙苑」外圍。何永賢FB
房屋局首次帶領居民前往視察仍在興建中的錦上路「匯熙苑」外圍。何永賢FB

下周起按預約接待業主參觀銷售展覽

何永賢指出，隨着相關工作的推進，不少居民已逐漸熟悉出售業權以及購買新單位的操作細節。多數居民表示已經遞交表格，期望在6月30日的截止限期前完成交表，以爭取成為首批揀樓的業主，增加購得心儀單位的機會。

針對個別在填寫表格上需要協助的居民，「解說專隊」成員亦會親自前往「樂翹樓」進行跟進。鑑於持續有宏福苑業主查詢如何參與視察，團隊計劃由下星期起，按預約陸續接待業主參觀銷售展覽。有興趣的業主可以聯絡其專屬的「解說專隊」成員以作相關安排。

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