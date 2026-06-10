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電子煙新例｜實施首月接40宗投訴 發出51張定額罰款通知書

政情
更新時間：14:19 2026-06-10 HKT
發佈時間：14:19 2026-06-10 HKT

今年4月30日開始，本港禁止在公眾地方管有電子煙煙彈、加熱煙煙支等指明另類吸煙產品，有議員關注相關的執法行動，當局表示，截止5月31日，控煙酒辦已進行逾4000次巡查，並接獲40宗相關投訴及轉介，發出51張定額罰款通知書，當中一人並不是以香港身份證作登記，但由於執法時不考慮涉事人是否旅客或其訪港目的，辦事處沒有保存相關紀錄。

當局表示，控煙酒辦在行動中共檢獲69件另類煙，其中電子煙佔52%，其餘為加熱煙，未來該辦事處將繼續以風險為本策略加強巡查，打擊相關違法行為。同時香港吸煙率於2025年降至8.5%，創歷史新低。

至於另類煙，當局表示自2022年禁止進口後，15歲及以上人士每日使用電子煙的比例由2023年的0.2%降至2025年的0.1%，實際人數由1.16萬人減至7900人；加熱煙的比例由2023年的0.1%，降至不足以準確估算的水平。

記者：郭詠欣

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