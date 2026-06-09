民思政策研究所11周年︱李家超盼智庫積極獻策 提三大方向獻力香港五年規劃

民思政策研究所今日（9日）舉行「十一周年經濟論壇暨籌款晚宴」，行政長官李家超擔任主禮嘉賓，政務司司長陳國基及律政司司長林定國亦一同出席。李家超致辭時列舉香港去年IPO集資額374億美元重登全球榜首等優勢，指香港首個五年規劃將於下周一（15日）展開公眾諮詢，期望智庫在三個方向深化合作。民思政策研究所召集人、行會成員湯家驊則表示，研究所已完成三大改革，轉型為外向型智庫，向國際說好香港故事。

李家超冀智庫積極獻策 提出三大合作方向

李家超致辭時稱，由「民主思路」走到「民思政策研究所」，展現智庫與時俱進。他指世界變局加速演進，香港處於由治及興的關鍵。雖有中東局勢等不確定因素，但對香港充滿信心。他列舉香港去年IPO集資總額374億美元重登全球榜首、深圳香港廣州創新集群在全球創新指數排名世界第一，以及今年3月完成全國首次綠色甲醇加注作業等突破，強調香港擁有「背靠祖國、聯通世界」獨特優勢，擔當「超級聯繫人」和「超級增值人」的重要角色。

李家超指，今年是國家「十五五」規劃開局之年，政府正編制香港首個五年規劃對接國家戰略，並將於下周一展開公眾諮詢。李家超期望，民思政策研究所及廣大智庫積極獻策，並提出三個合作方向：第一，圍繞國家戰略及五年規劃，在金融開放、科技創新、綠色轉型提出可行方案；第二，聚焦房屋、醫療、教育等民生難題展開實證研究；第三，透過國際交流及智庫合作，向世界展示「一國兩制」成功實踐，說好香港故事。他感謝湯家驊團隊一直支持特首政策組工作，提供建設性建議。

轉型外向型智庫說好香港故事

湯家驊指，研究所前身為「民主思路」，因應政治環境改變易名為「民思政策研究所」，強調「為民所思」包含對民主的訴求，並非放棄，而是避免被標籤為單一政治機構，期望社會聚焦其全方位貢獻。他表示，研究所改革方向由內向型轉為雙向型，重點向外發展，因此研究所網站改以英文為主，報告以英文為先並兼備雙語，遊說對香港存有誤解甚至敵意的外國勢力，向外說好香港故事。

湯家驊指，為配合轉型，研究所的研究範圍及數目都擴張不少，過去一年發表了圍標、低軌經濟、教育需要及人工智能等五份獨立報告，不再局限於一年兩次的「一國兩制指數」。培育政治人才的政治學院今年擴至一年兩班，課程更聚焦。湯家驊感謝導師義務任教，並指籌款未算絕對滿意，但已兌現改革承諾，深信研究所前途無限。

記者、攝影：陳耀霆