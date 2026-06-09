紅十字會政總捐血日 羅淑佩、何永賢等響應 鄧炳強自揭有40年「捐血齡」︱Kelly Online

香港紅十字會在政府總部舉辦捐血日，多名局長積極響應，包括保安局局長鄧炳強、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、房屋局局長何永賢、教育局局長蔡若蓮等，用實際行動支持，捐血救人。鄧炳強表示，自己與幾位局長一同前往捐血，更透露自己由大學時期開始已經有捐血習慣，至今已有40年「捐血齡」，呼籲市民踴躍捐血，拯救生命。羅淑佩亦指，這次是她得知指數穩定的「三高人士」均可捐血後的第四次捐血。

鄧炳強大學已踏上捐血路

鄧炳強在社交平台表示，自己早在就讀大學期間，便已經踏上了捐血之路，並成為習慣，笑言轉眼間「捐血齡」已有40年。他認為，雖然對捐血者而言只是小小付出，但對病人及家屬來說，可能正是延續生命的希望。此外，鄧炳強亦表示，醫院每日都需要大量血液作急救同治療之用，呼籲市民踴躍捐血，強調「你嘅熱血，隨時可以拯救生命」。

羅淑佩：指數穩定「三高人士」亦可捐血

羅淑佩在社交平台稱，今早和副局長劉震開會後，一同到紅十字會政總捐血日捐血。她指，自從得知指數穩定的「三高人士」均可捐血後，已是第四次捐血，抵達流動捐血站時還碰到幾位局長，場面熱鬧。

文體旅局局長羅淑佩（右二）與房屋局局長何永賢（左二）共同支持捐血。羅淑佩fb

教育局局長蔡若蓮（右床）亦有捐血。羅淑佩fb

鄧炳強與房屋局局長何永賢到場捐血。鄧炳強FB