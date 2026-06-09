湯文龍連任香港律師會會長 黎雅明余國堅黃巧欣續任副會長

香港律師會於2026年6月9日的理事會會議上，再度選出湯文龍為2026/27年度香港律師會會長。另外，黎雅明、余國堅及黃巧欣連任副會長一職。 湯文龍為知名法律及商業領袖，擁有深厚的訴訟、爭議解決及保險管理經驗。在2007年轉任企業律師前，是一名專職處理商業訴訟和爭議解決的執業律師，於香港獲認許為律師。

具豐富處理複雜索償經驗

湯文龍現為柏柯萊保險公司香港分公司的首席執行官，負責管理柏柯萊保險亞洲在香港的業務。在其領導下，公司一直專注於金融及專項保險業務。湯文龍在處理亞洲地區複雜索償方面有豐富的經驗，曾處理多宗廣為人知的大型項目，包括與雷曼相關投資的不當銷售案件、涉及香港及內地公司的美國證券集體訴訟、美國證券及交易委員會的調查以及大型誠信保險索賠。其客戶涵蓋跨國企業、上市公司、銀行以及主要金融機構。

左至右：余國堅、湯文龍、黎雅明以及黃巧欣

積極服務法律界逾二十載

湯文龍多年來透過香港律師會積極服務法律界，至今已逾二十載。他於2016年當選律師會理事，於2021 年出任副會長，其後在 2024 年當選會長，並於2025年成功連任。在其任內，湯文龍對業界的管治與發展作出廣泛貢獻，並參與及服務律師會各常務委員會，包括審查及紀律、對外事務、會員服務、政策及資源、執業者事務，以及專業水準及發展。

他於律師會內歷任多項高層領導職務，其中包括於2021年至 2024 年擔任對外事務常務委員會主席，以及於2018 年至2021年擔任會員服務常務委員會主席。此外，他亦曾領導及參與多個委員會、專責小組及工作小組，其工作範疇涵蓋專業監管、政策制訂及機構管治等各主要範疇。