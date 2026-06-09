公務員加薪拉Curve｜楊何蓓茵澄清是否達頂薪點不影響評核 如表現持續不達標或逼令退休

公務員事務局將於10月推出「公務員評核制度優化計劃（第一期）」，引入「指導性分布機制」（拉Curve）。公務員事務局局長楊何蓓茵今日（9日）會見傳媒時澄清，公務員是否達頂薪點不影響評核，而停發增薪點僅屬手段之一。當局會為表現未達標者提供輔導、培訓並於半年內重估，若表現持續不理想，將啟動「逼令退休」機制。

停發增薪點僅屬手段之一

外界關注不少公務員已達頂薪，無法再透過暫停發放增薪點來進行懲處，被問及機制如何有效區分員工優劣並發揮激勵及輔導作用。楊何蓓茵指出，優化後的公務員評核機制完全以實際工作表現為依據，員工薪酬是否已達頂薪點，對其工作評核並無任何影響。她亦澄清，暫停發放增薪點僅屬處理手段之一。

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持續未達標可被逼令退休

針對工作能力未達標準的員工，當局會提供適當輔導，並開列清晰的工作要求及期限，要求員工在指定時間內達標，隨後再作適時評核。楊何蓓茵表示，政府亦會安排合適的培訓。若相關員工在接受培訓、勸導及輔導後，表現仍持續未達標且評估結果不理想，當局將會採取更進一步的行政措施，包括啟動「逼令退休」機制處理。

半年內再評核促改進

對於表現不佳的公務員需於半年內再次接受評核，被問及「半年一檢」是否過於頻密，楊何蓓茵解釋，當局期望相關人員能透過各項輔導措施，盡快進步並提升工作表現。因此，半年一度的評核旨在鼓勵公務員作出改進。若員工已被停發增薪點，則必須在表現有所改善後，方可重新獲發增薪點。