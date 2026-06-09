亞太經合組織研討會首度在港舉行 林定國：法治為廉潔文化行穩致遠關鍵

亞太經合組織「廉潔促繁榮」研討會首度在香港舉辦。律政司司長林定國今日（9日）在社交平台發帖，表示在致辭時指出，廉潔與經濟繁榮存在互相牽引的關係，而法治正是廉潔文化得以落地生根、行穩致遠的關鍵。他強調，香港自70年代起透過完善法律成功打擊貪污，如今已成全球最廉潔城市之一，未來願與各經濟體攜手推動廉潔治理。

廉潔與經濟發展互相牽引

律政司司長林定國表示，非常榮幸出席由國家監察委員會與廉政公署首度在香港聯合主辦的亞太經合組織「廉潔促繁榮」研討會。中共中央紀律檢查委員會副書記、國家監察委員會副主任傅奎，以及廉政專員胡英明，亦在會上就深化反腐敗合作、推動廉潔治理及建設公平營商環境發言。

林定國指出，是次研討會聚焦兩大主要議題，分別是「廉潔與經濟繁榮的關係」以及「如何推動廉潔文化」。他在開幕禮致辭時表示，廉潔文化與經濟發展之間，存在互相牽引的關係。一方面，廉潔文化能夠建立公平、透明、條件一致的環境，使大眾有信心且願意參與其中，自然有利於經濟增長和社會發展。但另一方面，經濟增長亦可能誘使部分人為了追求個人利益而作出貪腐行為。簡而言之，如果社會和經濟增長缺乏強大的廉潔文化配合，便難以持續。

法治為廉潔文化落地生根關鍵

林定國認為，推動廉潔文化的關鍵，在於如何將較難準確界定的「廉潔」概念，轉化為一套相對清晰的規則，用以引導和規範人們的行為。更為關鍵的是，這套規則必須得到忠實且有效的執行，而這套規則正是法律。他強調，法治正是廉潔文化得以落地生根、行穩致遠的關鍵所在。

中國香港的經驗正好說明這套邏輯如何發揮作用。在1970年代後期，香港面臨經濟快速發展，同時大力修訂法律以處理當時嚴重的貪污問題。時至今日，香港已發展成為國際金融、貿易和航運中心，不僅是全球最廉潔的地方之一，並以堅實法治見稱，反貪亦已成為香港市民「基因」的一部分。香港過去數十年的歷程充分說明，廉潔有助於社會可持續發展與經濟繁榮。

跨地域合作應對貪腐風險

林定國表示，反貪工作不能一蹴而就，也不能單靠任何單一經濟體獨力完成。每個經濟體都需要因應自身制度、發展階段和社會情況，尋找最適合自己的廉潔建設之路。

由於貪腐風險往往跨越地域邊界，且總會有相似之處，林定國強調，分享知識與經驗以及開展相互法律協助，對於推動廉潔治理至為關鍵。中國香港願與各經濟體並肩同行，共同推動廉潔與繁榮相互成就、並行致遠。