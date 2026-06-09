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宏福苑 ︱李家超：合安管理公司給人印象認真 強調政府立場「依法辦事」

政情
更新時間：11:59 2026-06-09 HKT
發佈時間：11:59 2026-06-09 HKT

土地審裁處日前駁回大廈法團管理人「合安管理有限公司」延長召開業主大會期限的申請，並着令盡快開會；惟至今未有行動，更傳出合安或會辭任法團管理人一職。特首李家超今早（9日）出席行政會議前首度回應，強調政府立場是「依法辦事」，並要求各方盡量妥善處理相關事宜，助受影響家庭重過新生活。他透露合安明日（10日）起發放首輪退款，惟核實工作正面對困難。

已辦兩場簡介會 明起發放退款

李家超指出，合安管理公司給人印象一直認真，已舉行兩次簡介會，詳細交代法團賬目、維修基金及按金退款等業主關心的議題。合安將於6月10日正式發放宏福苑大維修集資基金及預繳管理費的首輪退款支票。

欠完整業主名冊 核實聯署遇阻

李家超指合安法律代表在土地審裁處的陳詞，指合安正面對多重困難。首先，合安正核實聯署要求召開業主大會的簽名有效性，需確認簽署人是否真確業主，以及聯署人數是否達到法定不少於5%的要求。由於合安目前並無完整業主名冊，核實工作比一般情況更耗時及複雜。

不作未來預測 冀迅速解決問題

對於事件未來發展，李家超表示不作預測，只重申希望各方按法律處理，並秉持盡快辦妥事件的原則。李家超對大火感到難過，表明政府首要是照料受影響家庭並提出建議；同時，合安作為大廈管理單位，必須讓居民清晰了解物業狀況，依法跟進。李家超期望各方能秉持盡快辦妥事件的原則，迅速解決問題，讓受影響家庭早日重過新生活。
 

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