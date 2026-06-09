公務員劃一加薪2% 低於工會叫價 楊何蓓茵：相信職方會明白 有考慮公眾觀感

早前薪酬趨勢調查結果顯示，高、中、低層淨指標分別為4.12%、2.64%及1.17%。公務員事務局局長楊何蓓茵今日（9日）會見傳媒表示，行政長官會同行會決定，向公務員職方提出薪酬調整方案為劃一加薪2%，追溯到今年4月1日。對於只加薪2%是否與宏福苑事件有關，她稱行會作任何決定都會考慮公眾觀感。

楊何蓓茵：加薪已全面平衡所有因素

楊何蓓茵表示，政府在決定公務員薪酬調整時，已全面考慮並平衡所有相關因素，包括香港經濟狀況、生活費用的變動、政府的財政狀況、從薪酬趨勢調查得出的薪酬趨勢淨指標、公務員職方對於薪酬調整的要求，及公務員士氣。

在經濟、通脹及市場薪酬趨勢方面，楊何蓓茵表示過去一年香港經濟錄得增長，生活開支溫和上升。根據本年度薪酬趨勢調查結果，私營市場的僱員無論屬於高層、中層或低層薪級組別，其薪酬趨勢淨指標均錄得正值，反映私營市場的薪酬普遍上調。

地緣政治變化影響民生 政府管理公共財政須更為審慎

楊何蓓茵續指，政府財政狀況在2025至26年度有所改善。然而香港未來的發展仍需要龐大的財政承擔。加上近期國際事件顯示，地緣政治的變化可在短時間內影響民生，政府需要及時介入，以紓緩特定行業或經濟範疇的壓力，否則有關壓力將會轉嫁至大眾。她認為，鑑於地緣政治的不明朗因素，政府在管理公共財政時，必須更為審慎，不宜有任何鬆懈。

楊何蓓茵又指，公務員團隊是特區政府的骨幹。在《2025年世界競爭力年報》中，香港在「政府效率」方面獲評為全球第二。排名印證香港公務員的優秀質素與能力，亦反映本屆政府在行政長官的帶領下，積極改變政府內部工作文化、建立「以結果為目標」的政府，相關政策成效顯著。

楊何蓓茵：調薪有助維持公務員士氣

楊何蓓茵表示，政府自上任以來積極打造「有為政府」，不論是問責官員抑或是紀律部隊的同仁，均充分展現出高度團結、韌性與盡忠職守的專業精神，迅速且認真地履行各項職務，應對各種挑戰，高效落實提振經濟和改善民生的各項措施。

楊何蓓茵更指，儘管政府須繼續審慎理財，為未來作出投資並以備不時之需，但隨著香港經濟持續增長，加上政府的財政狀況有所改善，在今個年度作出合理的薪酬調整，既有助維持公務員的士氣，亦是對整體公務員團隊工作成果的一份肯定。

明日與四個公務員中央評議會職方會面聽取回應

楊何蓓茵重申，行政會議今次決定向職方提出的劃一加薪方案，是按照既定機制，充分考慮並平衡所有相關因素後的結果。下一步，當局將於2026年6月10日與四個公務員中央評議會職方會面，聽取他們對此方案的回應。當局會向行政會議匯報，並交由行政會議就薪酬調整作出最終決定。隨後，政府將諮詢立法會公務員及資助機構員工事務委員會，並提交立法會財務委員會審議。

至於評核機制優化計劃，對於頂薪的公務員，不能以增薪點來處理未達標公務員，她表示停發增薪點只是其中一個方法，會有其他方法評估，若始終未達標，或啟動逼令退休的機制。

深信公務員團體會明白背後政策考慮

有公務員團體早前要求將調薪幅度提升至3%，甚至稱若低於3.8%等同變相減薪，被問及劃一加幅2%是否合適。楊何蓓茵強調，行會除審視數字本身，亦必須顧及香港未來發展所需的財政承擔。外圍地緣政治局勢轉變，在短期內可能對香港開放型經濟體造成波動，因此政府必須保留充足儲備以應付不時之需。鑑於目前地緣政治局勢持續不明朗，行會經審慎考慮後作出調整決定。她理解不同公務員團體對薪酬調整有不同訴求，將向其詳細解釋行會的考量，並深信公務員團體會明白背後的政策考慮。

只加薪2％與宏福苑事件有關？楊何：任何決定均會考慮公眾觀感

至於今次提出的加幅，與宏福苑事件市民的觀感有多大相關時，楊何蓓茵表示，行會每次做決定時，都會考慮到公眾觀感，這個決定都不例外，但行會是作整體考慮，很難區分出每個因素佔比多少。

她又指，行會亦會通盤考慮社會大眾對政府處理公共財政的多項期望，包括政府如何應對突如其來的社會及環境轉變、面對地緣政治變化時的應變，及香港未來發展需要與政府應對策略等。



至於現行評核機制下，被問及對評級不理想的公務員實行「半年一檢」是否過於頻密，楊何蓓茵解釋，安排核心目的正是為促使有關員工盡快取得進步。她指出，縮短評核周期至半年一次，正是期望員工能盡早「進步」。若半年後的覆檢顯示員工表現依舊未達標，評核報告將會如實反映相關情況；然而，若員工有改進，這無疑是正面成果，當局亦會予以鼓勵。如已停發增薪點，需表現有改善才會重新獲發增薪點。

總財政影響約60億

楊何蓓茵表示，是次薪酬調整對公務員、廉政公署及輔助部隊人員的財政影響約為27億元。另外，政府亦會按此幅度調整對政府資助機構的資助額，涉及約33億元，意味總體財政影響預計達60億元。

記者：郭詠欣

攝影：劉駿軒