網約車︱議員憂「日做6個鐘」變相逼做全職？陳美寶稱屬起步假設：會收集階段性數據、作動態調整

規管網約車的附屬法例早前已刊憲，立法會「與規管網約車服務有關的4項附屬法例小組委員會」今日（8日）與政府當局舉行會議。針對政府擬訂發出1萬個網約車牌照，多名議員質疑政府以「每日營運6小時」為基準，更有議員形容「肯定唔會個個都做足6個鐘」，擔心變相「逼司機轉做全職」。

平台11月底運作後即收集數據 將作階段性分析動態評估

運輸及物流局局長陳美寶回應指，每日營運6小時僅屬估算「假設」，1萬個牌照是審慎穩妥的起步。當平台獲發牌、11月底開始運作後，司機上線、乘客輪候時等營運數據將隨即連接至運輸署平台，又強調「唔會等平台完全運作晒先有數據」，會根據期間的數據作階段性分析及動態評估。

選委界蘇紹聰指，現時大部分網約車司機均為兼職，每周工時不足20小時，質疑政府預計合規網約司機每日營運6小時太多，「本身佢哋願意做，係因為part time」，現時即變相「逼司機轉做全職」。保險界陳沛良更直言「攞到牌照肯定唔會個個都做足6個鐘」。

陳美寶：非為改變營運性質邁向全職化而強加合規成本

陳美寶表示，當局充分理解網約車具兼職及流動性大的本質，現時服務時數有彈性，強調會以數據為本、「讓數據說話」，及早掌握情況並就發牌數量作動態調整，重申訂發牌數量為1萬個是經過深思熟慮。她又指，規管設計是增加「合規成本」，與過往的「無成本」不同，要求網約司機購買保險是因為須確保安全，而非為改變他們的營運性質由兼職邁向全職化而強加。

指現有保單上延展網約保險做法較簡單清晰

保險界陳沛良關注網約車保險安排。陳美寶表示，曾聽取保險業不同意見，包括有建議讓司機在現有的私家車保單之上作延展，以涵蓋網約車服務；亦有建議讓平台為所有司機購買保險。陳美寶認為，由於私家車可能同時向不同平台提供服務，認為延展現有保單的做法較為簡單清晰，能避免出現保險真空或灰色地帶，且預期額外保費將維持在合理水平。

針對11月底至明年8月之間的9個月過渡期，選委界議員何敬康及科技創新界邱達根均關注期間打擊非法「白牌車」執法問題。陳美寶強調對違法活動的執法「無容置疑」，重申過去警方已全力打擊非法載客取酬並扣查車輛；而即將生效的新例中，違規司機面臨的吊銷牌照期限將大幅加重至12個月至3年。若平台違反人車綁定或盡職審查，同樣需承擔法律後果。

或優先考慮發牌已擁有車輛一段時間人士

對於發牌機制，實政圓桌莊豪鋒質疑，若讓現行提供非法服務的網約車司機獲優先發牌，在法理上是說不通。陳美寶表示同意，指目前營運屬不合法，而當局難以辨識其背景，在政策與操作上亦不應作優先考慮。她指未來會在「抽籤」、「優先優慮」、或「合二為一」的多元發牌機制下，或會優先考慮已擁有車輛一段時間的人士。

記者：陳俊豪