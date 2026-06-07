立法會突召開聯席會議 討論「維護國安」工作 未透露議程及內容

立法會秘書處今日（7日）以電郵通知議員，將於明日（8日）舉行保安事務委員會和司法及法律事務委員會的聯席會議，討論維護國家安全工作，惟議程及內容尚未公布。

立法會召開司法及保安事務委員會聯席會議，討論維護國安工作。資料圖片

立法會應政府當局要求，並經保安事務委員會主席邵家輝和司法及法律事務委員會主席簡慧敏同意，兩個事務委員將於明日下午12時45分，就維護國家安全的工作舉行聯席會議。

去年5月，律政司司長林定國（左）和保安局局長鄧炳強（右）出席聯席會議。資料圖片

曾兩度召開聯席會議 匯報國安修例

翻查資料，去年5月及今年3月，立法會保安及司法事務委員會亦曾舉行聯席會議，聽取政府就國安法例修訂的匯報，包括《香港國安法》43條修訂實施細則，賦權海關檢取具煽動意圖物品，以及新增「不遵從提供密碼要求」罪等。

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