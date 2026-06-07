宏福苑業主「睇樓團」 專隊解說「入心」 何永賢：會繼續努力陪伴大家前行

房屋局局長何永賢表示，房屋局早前為宏福苑業主舉辦第一個「睇樓團」後反應熱烈，剛剛過去的星期五，接待了第四團「睇樓團」，這次由房署同事和中海物業聯手組織，帶領住在寶田邨的宏福苑居民到樂富房委會客戶服務中心「睇樓」。雖然入住寶田邨的戶數只有不足20戶，但這次也有十多戶家庭參與，反應熱烈。

何永賢在社交平台表示，這次繼續有街坊帶着「接受收購建議信件」及相關表格到場，向「解說專隊」成員查詢並即場填寫。能幫助宏福苑街坊前行固然令人鼓舞，但同樣令「解說專隊」感到振奮的，是解說真的能夠「入心」。

有長者街坊本來不清楚自己有多少選擇，但現時卻能清楚複述「解說專隊」成員解釋的例子：「即使是最後一個揀樓，也有2000個單位可以選擇。」見到街坊因此而放心得多，團隊更感受到每一句用心的解說都能發揮作用。有街坊更說項目都很吸引，任意一個單位也會滿意。

寶田邨作為房署轄下的屋邨，局方亦借此機會了解大家對屋邨管理團隊是否滿意。不少街坊都直接說「非常好」，長者街坊更說自己一些「諗到頭都爆」的搬屋問題，屋邨管理團隊以經驗快速幫忙解決，她還讚賞其他公務員說：「這次這個事件，沒有人有經驗處理，但你真的感受到別人是有心幫忙的，不是『打份工』。」

何永賢表示，會繼續努力，陪伴着大家前行。

