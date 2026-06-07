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「AI+與產業發展策略委員會」已順利組成 陳茂波：月內將召開首次會議

政情
更新時間：11:51 2026-06-07 HKT
發佈時間：11:51 2026-06-07 HKT

財政司司長陳茂波表示，AI時代將考驗整個社會對科技創新的「準備度」，包括數字基建、規管制度、技術應用、創新體系以及人才培訓等多個方面。香港要前瞻謀劃、做好準備、把握未來。《預算案》宣布成立的「AI+與產業發展策略委員會」已經順利組成，成員包括專家、學者、以及商會、企業及園區公司的代表等，今個月內將召開首次會議。

陳茂波在網誌透露，由於AI賦能的範圍非常廣闊，「AI+與產業發展策略委員會」初期除了聚焦生命健康及具身智能外，也會研究AI應用於多個不同領域的策略，例如交通運輸、文化與創意產業，以及可持續發展等。

將撥款3億元推動優化版「數碼轉型支援先導計劃」

陳茂波表示，為推行「全民AI培訓」，已撥款5000萬元，並邀請了數碼港、香港科技園公司及香港生產力促進局等三家機構，聯同科技企業、大專院校以及行業商會等，籌辦AI應用學習課程、講座及比賽等。計劃預期在今明兩個年度，舉辦超過200場活動，總受惠人數約5萬人次。此外，也會推出針對更廣泛群體的不同教育和宣傳活動。

陳茂波表示，AI時代將考驗整個社會對科技創新的「準備度」。陳茂波fb
陳茂波表示，AI時代將考驗整個社會對科技創新的「準備度」。陳茂波fb
一家由香港投資管理有限公司引進的內地具身智能企業，即將在紅磡海濱營運首家境外的機器人全自主零售店。陳茂波fb
一家由香港投資管理有限公司引進的內地具身智能企業，即將在紅磡海濱營運首家境外的機器人全自主零售店。陳茂波fb

同時政府亦關注中小企在技術與營運升級過程中的需要。今年，將撥款3億元推動優化版「數碼轉型支援先導計劃」，重點扶持中小企利用市場現成的AI及網絡安全數碼方案，包括協助它們預測消費趨勢、優化市場推廣、推動日常運作自動化等。

機器人全自主零售店即將於紅磡海濱營運

陳茂波透露，一家由香港投資管理有限公司引進的內地具身智能企業，即將在紅磡海濱營運首家境外的機器人全自主零售店，並會派駐機器人店長，全天候以多種語言服務顧客。其選擇香港作為零售店「出海」的首站，正是瞄準香港國際化展示平台、對試用新技術的開放氛圍，以及創科項目的能見度。

他指，事實上，國際資本持續關注和看好中國在多個新興和未來產業的領先優勢，而香港市場作為這些企業的重要國際籌融資中心，也令香港對初創和科企的吸引力進一步提升。

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