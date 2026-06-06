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港區人大代表團展開北京調研 聚焦信創、人工智能與創新人才培養 明轉赴雄安

政情
更新時間：21:12 2026-06-06 HKT
發佈時間：21:12 2026-06-06 HKT

由港區人大代表團組長馬逢國，全國人大常委會委員李慧琼，副組長吳秋北、陳勇率領的第十四屆港區全國人大代表調研組，本月5至9日展開北京及雄安新區調研行程。代表團昨晚( 5日 )抵達北京後，今日( 6日 )隨即展開一連串實地考察，聚焦國家科技自立自強、區域協同創新及高水平人才培養。

訪國家信創園  了解核心技術攻關和產業生態構建最新進展

調研組今日上午首先到訪位於北京經濟技術開發區的國家信創園。該園區是國內唯一的國家級信創園區，匯聚CPU、操作系統等全產業鏈企業，通過「四題聯動」模式破解「卡脖子」難題，去年產業規模近900億元。代表團詳細了解園區在核心技術攻關和產業生態構建方面的最新進展。

調研組隨後前往京津冀國家技術創新中心考察。作為國家首個綜合類國家技術創新中心，該中心是總書記習近平親自部署的國家戰略科技力量，聚焦顛覆性創新，構建「北京研發、津冀轉化」的協同模式，通過專業與產業耦合機制推動成果在津冀產業化並培養高端人才。

調研組下午走進AI原點社區，實地參訪並了解入駐企業的發展概況。該社區是全球人工智能人才創新創業高地，半徑一公里內集聚30餘所高校及400餘家企業，其中人工智能企業佔比超過七成。其後，調研組赴北京中關村學院調研。該學院是國家級新型高等教育機構，聚焦人工智能與交叉學科，與31所高校聯合培養約600名博士生，實施超常規人才培養模式。

據悉，調研組在完成北京站行程後，將於明日轉赴雄安新區，繼續圍繞國家重大戰略實施及高質量發展展開深入調研。

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