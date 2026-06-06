林定國 : 香港有責任用好普通法制度 深化香港作為國際法律服務和解決爭議中心地位

律政司司長林定國今日( 6日 )表示，今年是國家十五五規劃開局之年，香港有責任用好普通法制度，深化香港作為國際法律服務和解決爭議中心的地位，因此香港的法律界新力軍有需要了解內地法律制度的實際情況和運作，達至以香港所長、服務國家所需。

林定國在「香港青年內地法律專業實習計劃」啟動典禮致辭說，2016年第一屆活動舉辦時約有40人參與，經過8年時間，今年參與該個活動的人數已增長了2.5倍。活動至今已為超過550名香港青年提供北京、上海的法律實習機會，成為香港青年到內地進行法律交流的品牌活動，今年有超過100名來自香港、內地和英國的法律學生參與活動，學生們會在實習計劃首周在北京拜訪一系列國家部委，然後將會被分派到北京和上海的律師事務所（律所）、中央企業（央企）法務部門和仲裁機構進行實習。

林定國又說，內地對香港法律服務需求越來越大，但內地法律工作者對香港普通法制度和實際運作，未必有充足認識和理解，而香港的法律系學生對普通法制度有一定認識和理解，希望學生在內地實習期間多向內地法律業界介紹香港的法律制度和特色。