香港「欄后」代摩納哥出戰歐洲田徑賽奪冠 賽後披該國國旗拍照 呂麗瑤:無深思熟慮 對引起誤會致歉

香港「欄后」呂麗瑤代表歐洲小國摩納哥出賽？由歐洲田徑協會（European Athletics）舉辦的國際田徑賽事，歐洲田徑挑戰者錦標賽（European Challenger Championships）上月底於摩納哥舉行，其中100米女子跨欄冠軍由摩納哥奪得，而運動員卻是香港「欄后」呂麗瑤，她更以13秒73打破摩納哥國家紀錄。她在賽後主動披上摩納哥國旗，頒獎時現場更奏起摩納哥國歌，但世界田徑聯會比賽紀錄以及運動員資料上，仍顯示她是香港運動員。呂麗瑤今午（6日）在社交平台發文強調，今次出賽完全符合規則，未來仍然想為香港爭光，並稱披上摩納哥國旗時，未有深思熟慮，對引起誤會致歉。

未有深思熟慮 對引起誤會致歉

呂麗瑤表示，今次出國比賽初衷跑到好的時間，期間有與港協、體院及香港田總溝通，更向他們解釋了整件事的來龍去脈，未來比賽安排會繼續和總會溝通，做好每個決定，重申自己仍然是香港代表運動員，今次參賽不是轉國籍。

她續稱，摩納哥人口少、本地運動員人數有限，故全國只有一個田徑總會，亦是她過去3年進行集訓的田徑會，而根據世界田徑聯會及歐洲田聯的規則，凡在摩納哥田徑會登記滿3年的運動員，可代表該會出戰挑戰者錦標賽。

根據歐洲田徑協會官方直播，比賽當日100米女子跨欄項目，有8名分別來自冰島、黑山、亞美尼亞、摩爾多瓦共和國、馬耳他共和國及摩納哥的選手參賽，而直播介紹欄顯示呂麗瑤代表摩納哥，終以13秒73勝出。

她勝出後與其他選手擁抱慶祝，當走到場邊時，一名工作人員遞給她一面摩納哥國旗，她隨即將旗幟披在身上，並任由大會攝影師拍攝。頒獎時當呂麗瑤獲頒金牌後，現場更奏起摩納哥國歌，她未有跟唱，官方更播出她在跑道上披國旗的片段，呂麗瑤曾親吻摩納哥國旗。

香港田徑總會稱，呂麗瑤全力備戰即將舉行的亞運會，近月於歐洲展開系統訓練，期間會參加多項歐洲本土賽事，藉此累積參賽經驗、優化整體訓練效果，而今次賽事是透過所屬摩納哥當地田徑協會AS Monaco Athlétisme報名參賽。總會更強調，呂麗瑤在世界田徑聯會登記的運動員參賽資格仍隸屬中國香港。

體育學院表示，根據國際田徑慣例，部分國際賽事設有安排，允許非本土籍運動員可透過所屬的海外體育會參賽，運動員本身國籍不變，而為提升呂麗瑤的訓練水平及競爭力，體院為其安排海外訓練計劃，中國香港田徑總會亦已知悉有關安排。

港協暨奧委會則稱，有關賽事並非經由該會協調，重申就體育總會的機構管治水平和運作，港協暨奧委會制定了《機構管治守則》和相關參考資料，為體育總會提供務實可行指引，期望各體育總會全面落實執行。

記者：郭詠欣