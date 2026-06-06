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中大醫院明年3月提前還清40億政府貸款 鍾健禮：有信心轉虧為盈

政情
更新時間：13:21 2026-06-06 HKT
發佈時間：13:21 2026-06-06 HKT

中大醫院行政總裁鍾健禮在電視節目透露，醫院財政持續改善，有信心下年轉虧為盈，並且已向政府申請提早於明年3月償還40.3億元貸款。他強調醫院不會偏離非牟利定位，並透露將研究改革深切治療收費模式。

營運模式見效 總收入升17%

鍾健禮指出，過去近一年醫院在營運模式上找到清晰定位，財政狀況持續改善，由去年（2025年）7月至今年（2026年）3月，醫院總收入增加17%，而同期成本只增加11%，顯示控制開支方面取得成效。他透露，近7個月內有6個月稅前盈利錄得正數，有信心明年全年能夠轉虧為盈。

獲中大擔保向銀行融資

鍾健禮表示提早償還40.3億元政府貸款後，中大醫院將改為向校方及由校方擔保向銀行借貸。他指出，目前正與銀行商討融資安排，期望憑藉醫院的前景及中文大學的信心保證，能夠爭取較優惠的條款，包括貸款年期和息口等。鍾健禮對中大醫院未來數年的發展相當有信心，計劃在4至5年內逐步全面開展醫院餘下一半的空間，增設病床及手術室，預計屆時除了償還利息外，亦可開始償還本金。

鍾健禮強調中大醫院不忘初心，秉持非牟利和高透明度的原則，在公營和私營醫療之間走出第三條路，成為兩者之間的橋樑。
鍾健禮強調中大醫院不忘初心，秉持非牟利和高透明度的原則，在公營和私營醫療之間走出第三條路，成為兩者之間的橋樑。

堅持非牟利定位 做公私營醫療橋樑

鍾健禮強調，即使中大醫院財政改善及還清政府貸款，醫院也不會變成一間以「賺大錢」為目標的醫院，仍會秉持非牟利和高透明度的原則，在公營和私營醫療之間走出第三條路，成為兩者之間的橋樑。他形容醫院的使命是要解決「公營睇病難，私營睇病貴」的問題，建立新的服務模式。他透露，院方已向政府承諾，還款後仍會簽訂備忘錄，確保醫院、大學、政府及醫管局之間保持協調，持續支援公營醫療服務。

三輪價格調整 研改善深切治療收費

為體現高透明定價，中大醫院自去年11月起已作出三輪價格調整，涵蓋放射治療、慢性藥物及急症室等醫療服務。鍾健禮表示，下一步將探討深切治療服務的收費模式。他指出，目前深切治療收費高昂，導致部分有需要的病人因無法負擔而被迫轉往公營醫院，另一邊廂亦有病人純粹因為付得起費用而使用服務，反映資源錯配。他認為，深切治療最貴的成本往往在於閒置不用，因此希望能優化定價，讓資源用得其所。

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