孫玉菡：引進外來人才非替代本地勞動力 「做大個蛋糕」創造新職位

香港國際人才職業博覽會今日（6日）於灣仔合和酒店舉行。勞工及福利局局長孫玉菡強調，引進外來人才絕非替代本地勞動力，而是旨在「做大個蛋糕」，透過引入新資金與技術創造更多新職位，惠及本地畢業生，並在「一國兩制」及普通法制度保障下，為本港未來繁榮穩定注入源源不絕的動力。

全社會搶人才取得顯著成果

孫玉菡指出，自2022年底政府開始積極推動人才政策以來，香港在吸引人才方面取得了多項重大進展，為社會及經濟發展提供了源源不絕的動力。他回顧過去三年半的努力，認為香港一直都是人才匯聚的寶地，而這屆政府首次由政策驅動，並集合全社會力量「搶人才」，在短短三年多的時間內，已取得非常顯著的成果。

人才競爭力亞洲第一全球第四

根據國際機構的評價，香港在人才方面的競爭力目前高居亞洲第一、全球第四。孫玉菡認爲，這項評價已在香港社會各層面顯現出非常正面的實際效果。近期多個季度中，本港經濟增長及產業發展均取得令人鼓舞的成績，其中人才基礎的拓寬與深厚，無疑是支撐各行各業發展的重要支柱與底氣。

一國兩制普通法等優勢結合 讓人才發揮更大

他強調，香港本身擁有的獨特優勢，包括「一國兩制」的獨特框架；「背靠祖國、聯通世界」的戰略定位；完全市場化的運作模式；與國際社會接軌的營商規則；以及全世界認同、實施有效的普通法法律制度。他相信相關優勢有機結合，讓各路人才在香港的優勢可以發揮得更大。

讓願意來港打拼人才獲得到位資訊

孫玉菡指，今年是國家十五五規劃的開局之年，亦是香港五年規劃的第一個年度，人才工作在其中佔據了至關重要的位置。他表示，除政府政策驅動及全社會合作外，未來做好每一個細節，讓願意來港打拼的人才獲得最到位的資訊與服務。

期望內外人才合作 助港經濟韌性與繁榮穩定

孫玉菡特別澄清，引進人才並非為了替代本地人。他強調，本地人才始終是支撐香港最基本、最重要的「基本盤」，但作為國際大都會，香港不可能單靠本地人口。他指出，引進外來人才的真正核心在於「做大個蛋糕」，由外來人才帶來新技術、新資金、新思維及新國際關係；促進開創全新產業領域，進而為本地市場創造更多職位空缺；令本地勞動力（尤其是應屆畢業生）在香港產業做大、做強及轉型的過程中直接受惠。

孫玉菡期望，本地與外來人才在未來能通力合作，協助香港在競爭激烈且變幻莫測的社會環境中，保持更強大的經濟韌性，為未來的繁榮穩定做出更大貢獻。

記者、攝影：李健威