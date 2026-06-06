來片．一分鐘話你知︱由大豆回家到大豆出海 香港如何連接國家所需和中亞機遇

有一粒大豆曾經藏在荒漠的邊緣，香港中文大學林漢明教授考慮到全球土地鹽化及氣候乾旱帶來的糧食挑戰，團隊早年開展了「大豆回家」計劃。科研團隊利用先進基因技術，成功從野生大豆中找出「抗逆密碼」，這些大豆能自然改善土壤質素，成功令中國西北部的貧瘠土地重現生機。

中大抗旱大豆技術出海 助哈薩克建兩百萬噸產業鏈

行政長官李家超近日率領代表團出訪中亞地區，在本次中亞之行中，一間隨團的香港農業科技公司將這項頂尖科研成果帶到哈薩克，並與哈薩克國家糧食集團展開跨國合作。雙方目標是在當地建立年產量達200萬噸的大豆產業鏈，展開一場由「大豆回家」邁向「大豆出海再回家」的旅程。

整合跨國資金與技術 填補哈薩克醫療設備缺口

隨著中亞地區城市化進程加快，當地對醫療服務及慢性疾病管理的需求日益殷切。然而，哈薩克目前有高達九成的醫療設備依賴進口。看準此發展契機，香港「易達資本」利用香港平台，整合中東沙特阿拉伯的資金以及江蘇關懷醫療的先進技術，計劃在哈薩克當地建立首間透析耗材工廠。

善水資本籌建五億美元信貸平台 紓緩烏茲別克融資困境

烏茲別克正快速增長，面對當地傳統銀行作風保守，導致不少中小微企業面臨融資無門的困境，香港「善水資本」與當地私募股權基金積極探索，計劃建立一個規模達5億美元的私有信貸平台，幫助當地企業「剪開鐵鍊。

進軍中亞「新興金礦」 香港科技實力或可改變世界

這趟絲路之旅，政府帶頭進軍中亞「新興金礦」，推動雙樞紐聯動，讓企業不再單打獨鬥，所以下次喝豆漿時，不妨留意一下來源，你喝的每一口，都可能蘊含著正在改變世界的香港科技。

