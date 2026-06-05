特首訪中亞︱三大園區簽備忘錄 張曼莉：打通「香港─中亞創科走廊」

行政長官李家超率商貿代表團出訪中亞哈薩克斯坦及烏茲別克斯坦，隨行的創新科技及工業局副局長張曼莉表示，此行成功促成香港三大創科園區與中亞重點園區簽署合作備忘錄，正式打通「香港—中亞創科走廊」。兩國的創科發展定位，與香港作為人工智能樞紐及國際數據港的優勢高度契合，雙方在多個範疇均展現出龐大的合作潛力。

未來，創科局會立足本次出訪成果，持續拓展香港創科的國際網絡和交流合作，對內引進全球優質創科資源，對外輸出香港創科成果，全力提速國際創科中心建設。

兩國高度認可港AI生態

創科局指，在人工智能與數字產業協同方面，香港的AI研發實力雄厚，並正全力推動AI產業化。目前香港已匯聚逾千家優秀的AI企業，並計劃於下半年成立香港人工智能研發院，以搭建全球AI研發、人才交流及治理標準的對接平台。

出訪期間，兩國政府、創科機構及當地的頂尖學府均對香港的AI生態表示高度認可，並期望展開深度合作。由於中亞在礦業、農業、工業及公共領域的智能化需求極為迫切，香港未來可聯同內地科研機構及企業輸出先進技術與成熟解決方案，協助中亞產業及基建進行智能化升級以創造全新商機，同時推動國際科研合作與人才交流培養，進一步強化香港人工智能的全球布局。

打通「香港—中亞創科走廊」

為了深化創科平台合作，代表團先後到訪了哈薩克斯坦的Astana Hub國際科技園、Alem.ai國際人工智能中心，以及烏茲別克斯坦的創科核心引擎IT Park Uzbekistan。期間，香港三大創科園區包括香港科學園、數碼港及河套香港園區，分別與中亞重點園區簽署合作備忘錄，正式打通「香港—中亞創科走廊」。

是次合作將為兩地業界帶來全新機遇，包括邀請中亞當地基金來港參與創科投資，並鼓勵當地科技企業落戶香港園區。透過依託香港雙向門戶的優勢，此舉能有效協助中亞企業對接內地及國際市場，同時亦讓本港業界以「一程多站」的新模式布局中亞及「一帶一路」沿線地區，發揮香港作為創科「超級增值人」的關鍵功能。

共建數字絲綢之路 對接跨境數據樞紐

數據樞紐對接方面，香港作為內聯外通的國際數據港，在跨境數據服務、數據標準、能源管理以及國際融資等領域均累積了豐富經驗。配合香港正積極建設的沙嶺國際數據園，兩地未來可加強對接與合作，共同構建「數字絲綢之路」，推動跨境數據基建與標準對接，在「一帶一路」戰略及新數字經濟時代下開拓全新的合作空間。